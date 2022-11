shoppings e lojas oferecem descontos

Foto: Divulgação / Shopping Itaigara

A última semana de novembro pode ser uma ótima oportunidade de economizar. Com a proximidade da Black Friday, que neste ano acontece dia 25 de novembro, shoppings de Salvador e Região Metropolitana de Salvador (RMS) preparam promoções e descontos em diversos seguimentos, além de estenderem o horário de funcionamento. Confira:

o Shopping da Bahia segue o clima de ofertas da Black Friday com a promoção Week Tudo!, que começa nesta segunda-feira, 21, e abre a temporada de compras para o Natal, com as melhores ofertas, descontos e uma grande variedade de produtos. Desenvolvida pela Aliansce Sonae, administradora do SDB, a promoção acontece até o dia 27 de novembro. Além disso, nesse período, de quinta a domingo, o shopping terá um mini trio animando as lojas.

Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, oferece até 70% de desconto em compras feitas, entre os dias 21 e 27 de novembro. Diversos segmentos participam da campanha, como vestuário, eletrônicos, roupas, calçados, cosméticos, casa e decoração e eletrodomésticos. Durante a campanha, o shopping vai funcionar das 10h às 22h.

De 21 a 27 de novembro, os consumidores vão poder desfrutar de descontos de até 80% em meio a decoração com balões e ao som de bandinha de fanfarra. Como já é tradição, na sexta-feira (25), dia oficial da Black Friday, o shopping abrirá mais cedo, às 7h. Especialmente no domingo (27), o funcionamento será da 9h às 18h.

Entre os dias 21 e 26 de novembro, será uma semana inteira de descontos, com produtos e serviços que chegam a custar menos da metade do preço. Os clientes que comprarem nesse período também poderão participar da promoção de Natal do shopping e concorrer a prêmios. A cada R$350 em compras nas lojas participantes, os clientes têm direito a um cupom para concorrer a 10 vales-compras de R$3 mil cada, para gastarem como quiserem nas lojas que aderiram à promoção.

Lojas

Black Antecipada Ferreira Costa garante descontos de até 70% em eletroeletrônicos e objetos de decoração, além de mais de 55% off em móveis, tudo com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros.

O e-commerce também recebe um fluxo maior durante a campanha, com a procura de eletroportáteis como tablets, celulares e itens de beleza como barbeadores, escovas e chapinhas. No site da loja e no app (ferreiracosta), o consumidor encontra preços exclusivos, com entrega grátis ou retirada em loja.

Na compra de um dos itens selecionados, o cliente ganha 50% de desconto na segunda unidade adquirida. Durante o período, os clientes poderão escolher entre os itens Coleção Mil Delícias Língua de Gato 204g (R$ 59,90), Coleção Língua de Gato 201g (R$ 79,90), Língua de Gato 85g (R$ 29,90), Língua de Gato Duas Unidades 170g (R$ 56,90), Tablete Recheado Língua de Gato 90g (R$ 26,90) e a Trufa Língua de Gato 150g (R$ 45,90).

A partir de segunda-feira (21), a Black Week do Mercadão da Bahia terá descontos que podem chegar a 50%. Os moradores de Lauro de Freitas e de cidades vizinhas poderão aproveitar as ofertas até o dia 25 deste mês. Diversos segmentos do empreendimento participarão do período promocional, como o de alimentos, decoração, moda e bebidas.

Durante a semana especial, o consumidor poderá comprar, por exemplo, o quilo do filé de camarão de R$ 90 por R$ 79, no Empório Acquamar. O Tim-tim Store é outro boxe participante da campanha, comercializando dois espumantes exclusivos das marcas Cume Brut ou Moscatel por R$ 99, com direito a duas taças de brinde. Já o Baiano Uai oferecerá pão de queijo de R$ 15,50 por R$ 9,30.

Os frequentadores do Mercadão da Bahia ainda terão acesso a produtos como leite de amêndoas, da Nativa+, de R$ 19,99 por R$ 12,99, e cachaça Serra das Almas Reserva Especial 6 anos (670ml), do Empório do França, de R$ 130 por R$ 97,50.

Leia mais sobre Black Friday no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.