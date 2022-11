Shoppings não terão redução de tempo nos estacionamentos

Foto: TV Bahia

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) voltou atrás na decisão que previa a redução do tempo de tolerância nos estacionamentos dos shoppings em Salvador de 30 minutos para 15 minutos.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (2) em nota enviada à imprensa, após a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) exigir que os empreendimentos voltassem a cumprir o acordo firmado em 2015 com a Prefeitura de Salvador com a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

A decisão não chegou a durar 24 horas devido à pressão dos consumidores e da Prefeitura de Salvador.

Inicialmente, a Abrasce havia comunicado a decisão da redução afirmando que a motivação seria “uma adaptação à realidade de mercado, que já pratica esse tempo de tolerância em outros tipos de estabelecimentos privados da cidade”.

