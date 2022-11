Shoppings reduzem tempo de tolerância dos estacionamentos

Foto: Divulgação / Salvador Norte Shopping

Os shoppings de Salvador reduziram o tempo de tolerância dos estacionamentos de 30 para 15 minutos a partir desta terça-feira (1º). O anúncio foi feito pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Em nota, a Abrasce informou que a mudança foi motivada por uma adaptação à realidade de mercado, que já pratica esse tempo de tolerância em outros tipos de estabelecimentos privados da cidade.

Ainda segundo a associação, no segmento de shoppings, a maioria das cidades brasileiras já adota a tolerância de 15 minutos.

A cobrança no estacionamento dos shoppings da capital baiana começou em 2015, após a prefeitura da cidade e os shoppings chegarem a um acordo sobre a liberação do Termo de Viabilidade de Localização (TVL). Desde então, a maioria dos empreendimentos tinham uma tolerância de 30 minutos nos estacionamentos – ou seja, o cliente poderia permanecer no local por este período sem pagar.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.