Show de Bonnie Tyler tem novo ponto de venda; veja qual

Foto: Divulgação

Salvador ganhou mais um ponto de venda de ingressos papra o show da diva pop galesa Bonnie Tyler. A cantora se apresentará pela primeira vez em Salvador, no dia 27 de novembro, às 19h, na Concha Acústica do TCA.

De acordo com informações da organização do evento, que comemora os 50 anos de carreira da artista, o público pode garantir os tickets nas unidades da BRAVO Burguer & Beer, localizadas no Alphaville, Barra, Horto Florestal, Pituba e Shopping da Bahia, ou pela internet, através do site do Ingresso Nacional (www.ingressonacional.com.br).

Dona de uma voz marcante, Bonnie Tyler ficou famosa por músicas como Its a Heartache, Making Love, Holding Out For a Hero, Lost in France, e, principalmente, Total Eclipse of the Heart, um dos maiores hits da década de 80, que já soma mais de 830 milhões de views no YouTube.

Bonnie foi a primeira cantora galesa a conquistar o primeiro lugar nas paradas de sucessos dos Estados Unidos e, aqui no Brasil, chegou a fazer uma parceria com o cantor Fábio Jr., em 1987, na música “Sem Limites Pra Sonhar”.

“Eu já me apresentei em todo o mundo e ainda amo subir ao palco e divertir meus fãs fantásticos! Era a hora certa de voltar ao estúdio, mas queria marcar 50 anos de atuação com algo realmente especial. E fiz exatamente isso: o novo material em Between the Earth and the Stars está incrível!”, antecipa Bonnie.

SHOW INTERNACIONAL – BONNIE TYLER

Quando? 27 de novembro de 2022, às 19h

27 de novembro de 2022, às 19h Onde? Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Concha Acústica do Teatro Castro Alves Quanto? 1° Lote: Plateia R$ 240,00 (inteira)/ R$ 120,00 (meia) / Camarote R$ 400,00 (inteira)/ R$ 200,00 (meia)

1° Lote: Plateia R$ 240,00 (inteira)/ R$ 120,00 (meia) / Camarote R$ 400,00 (inteira)/ R$ 200,00 (meia) Vendas? Ingresso Nacional (www.ingressonacional.com.br) / Bravo Burguers (Alphaville | Barra | Horto Florestal |Pituba | Shopping da Bahia)

Ingresso Nacional (www.ingressonacional.com.br) / Bravo Burguers (Alphaville | Barra | Horto Florestal |Pituba | Shopping da Bahia) Classificação Indicativa? 14 anos

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.