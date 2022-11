Foto: Reprodução / Redes Sociais

O show de Nattan e Xand Avião, que seria realizado na cidade de Floriano, no Piauí, foi cancelado na sexta-feira (11). O motivo foi um tiroteio, que começou na área do evento e gerou tensão e pânico. De acordo com imagens divulgadas nas redes sociais, o cantor Nattan aparece deitado no chão junto com a equipe técnica e seguranças tentando se proteger dos disparos.

Nas redes sociais, há relatos de feridos por conta da correria. Entretanto, o artista tranquilizou os fãs e seguidores no Instagram. Deus é tão maravilhoso que graças a Deus eu nem subi no palco, antes mesmo já ouvi o tiroteio. To conversando com o pessoal para saber o que aconteceu e tomara que ninguém saia machucado”, falou Nattan.

O cantor Xand Avião chegou a mostrar nas redes que estava a caminho do Piauí. Mas, nada sobre o tiroteio foi mencionado por ele. Confira abaixo o vídeo do momento do tiroteio.

Show de Nattan e Xand Avião é cancelado por causa de tiroteio; veja vídeo #ibahia #nattan #xandavião pic.twitter.com/ZqPhqlAoYU — iBahia (@iBahia) November 12, 2022

