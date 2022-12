Show de Patati e Patata é cancelado em Salvador

Foto: Reprodução / Redes sociais

O show da dupla Patati e Patata, que aconteceria no dia 4 de dezembro na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, foi cancelado. A produção do evento enviou uma nota à imprensa nesta quarta-feira (30) e explicou o motivo da não realização do evento.

“É com muito pesar que a Allcance Produções informa o CANCELAMENTO do show “SORRIR E BRINCAR” da dupla de palhaços PATATI PATATÁ, que seria realizado na Concha Acústica do TCA no próximo 04 de dezembro. A decisão foi tomada após avaliação do recente contexto de aumento do número de casos de Covid-19, principalmente entre crianças.

Há várias semanas, a imprensa vem noticiando o aumento da taxa de contaminação, dando especial ênfase ao público infantil, noticiando, inclusive, que os leitos pediátricos, do Estado da Bahia, destinados à Covid estão sobrecarregados. Aos que já adquiriram ingressos, o reembolso será realizado conforme método de pagamento utilizado”, disse o comunicado.

Veja abaixo como pedir reembolso do evento:

Cartão de crédito:

O reembolso será feito no mesmo cartão utilizado durante a compra e aparecerá na próxima fatura ou subsequente, a contar da data em que a compra foi cancelada. O prazo passará a contar a partir do recebimento do e-mail de confirmação do cancelamento.

As compras parceladas no cartão de crédito (com ou sem juros) serão estornadas em única vez e se houver parcelas a vencer serão antecipadas na mesma fatura em que ocorrer a devolução.

Cartão de Débito:

O reembolso será feito na mesma conta bancária utilizada para realização do pagamento via débito, e poderá aparecer na sua conta em até 20 dias.

Pix:

O reembolso será feito na mesma conta bancária utilizada para realização do pagamento via PIX, e poderá aparecer na sua conta em até 5 dias.

Boleto:

O reembolso será feito através de depósito em conta. Para isso, o cliente deve preencher o formulário de reembolso presente no no site da Sympla, informando os dados:

• Nome Completo:

• CPF do Titular da Compra:

• Número da compra (ex: S21234567):

• Nome do Banco:

• Agencia (com digito):

• Conta Corrente (com dígito) – se for conta poupança, especificar na mensagem:

O crédito na conta especificada será realizado em até 20 (vinte) dias a partir do envio dos dados acima, caso todos os dados estejam corretos.

Dinheiro:

Para as compras realizadas, em dinheiro diretamente na bilheteria ou nos pontos de vendas oficiais do evento, a solicitação de reembolso será feita somente pela equipe do local, por gentileza, comparecer ao posto de venda, e solicitar o cancelamento e estorno do valor.

Para maiores informações ligue: 71 3014-1209.

