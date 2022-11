Shows de Chico Buarque em Salvador são remarcados para 2023; confira datas

Foto: Reprodução / Redes sociais

O show de Chico Buarque em Salvador já tem novas datas. Através de uma publicação nas rede sociais, o Teatro castro Alves (TCA), onde acontecerá o evento, informou que os shows acontecerão nos dias 24, 29 e 30 de abril de 2023.

A assessoria do artista divulgou o cancelamento do show “Que tal um Samba?’ porque o artista testou positivo para Covid-19. Além disso, a assessoria do artista informou que a morte de Gal Costa afetou fortemente o cantor, aspecto que também impossibilitou a realização dos shows.

As apresentações estavam marcadas para os dias 11, 12 e 13 de novembro. Segundo o TCA, os ingressos já comprados terão validade trocada automaticamente para as novas datas estabelecidas. Aqueles que compraram ingressos para o dia 11 de novembro, poderão assistir ao show no dia 24 de abril.

No caso de quem comprou para os dias 12 e 13 de novembro, o acesso foi remanejado para os shows que acontece nos dias 29 e 30 de abril, respectivamente. Aqueles que quiserem cancelar ou receber a devolução do valor dos ingressos, devem mandar uma mensagem para o e-mail contato@bilheteriavirtual.com. O contato deve ser realizado até o dia 31 de janeiro.

