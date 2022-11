O número de novas empresas credenciadas para participar de compras públicas no Brasil em 2022 já é o maior registro em toda a série histórica, de acordo com informações do Ministério da Economia (ME).

Sicaf: número de novos fornecedores credenciados para participar de compras públicas bate recorde

De janeiro a outubro, mais de 72 mil novas empresas já se credenciaram no Sicaf – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, para participar das licitações no Compras.gov.br — 21,5% a mais do que no ano passado. Ao todo, são mais de 490 mil empresas credenciadas atualmente, a maioria formada por micro e pequenas empresas, informa o Ministério da Economia (ME).

Dados oficiais

Até então, o maior registro de novas empresas credenciadas havia sido de 65.587 em 2010. No ano passado, o número foi de 58.496 novos credenciamentos. Em 2020, foram 41.180 novas empresas, em 2019, 32.433 e, em 2018, houve 23.149 novos registros, de acordo com dados oficiais do Ministério da Economia (ME).

Oportunidades para os empreendedores

As micro e pequenas empresas correspondem, em média, a cerca de 45,5% do total de fornecedores que participam de compras públicas no país.

De 2019 a 2022, o Sicaf registrou um crescimento de 125% no número de credenciamentos de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, como microempreendedores individuais (MEI) e cooperativas. Em 2019, eram 23.005 e, de janeiro até outubro deste ano, já são 51.817, de acordo com o Ministério da Economia (ME).

Credenciamento

O credenciamento no Sicaf é o primeiro passo para que fornecedores nacionais e internacionais possam participar das compras realizadas pelos órgãos públicos.

Criado para viabilizar o cadastramento de fornecedores de todo o Brasil no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, o Sicaf é um módulo dentro do Sistema Compras.gov.br, com acesso fácil e gratuito, explica o Ministério da Economia (ME).

Após o credenciamento, os licitantes estão aptos a participar dos processos de contratações dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais que utilizam o Compras.gov.br.

O acesso pode ser feito via Portal de Compras do Governo Federal

O fornecedor interessado, ou seu representante, acessa o Sicaf no Portal de Compras do Governo Federal, com o certificado digital, informando os dados necessários e apresentando, digitalmente, a documentação exigida para cada nível de credenciamento. Mais detalhes podem ser obtidos nos manuais disponíveis na página do Sicaf, destaca o Ministério da Economia (ME).

A transformação digital e a facilidade de acesso proporcionam um número cada vez maior de licitantes nas compras públicas, destaca a publicação oficial, ressaltando a importância da tecnologia nos processos.