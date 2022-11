Simaria defende Claudia Leitte após cantora ser vaiada em Salvador

Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Simaria apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (7) para defender Claudia Leitte após a voz de “Baldin de Gelo” ser vaiada na Micareta Salvador.

O episódio aconteceu na noite da sexta-feira (4), em resposta, Claudinha pediu que Deus acompanhasse o trio que os fãs respeitassem uns aos outros.

“Que Deus leve o nosso trio e nos proteja, que dê uma noite de festa, a gente merece. Que vocês sejam, do início ao fim, satisfeitos com tudo o que vocês sentem, com toda a liberdade que vocês acreditam que merecem e tem que ter. Respeitando obviamente o espaço um do outro aí em baixo. Essa noite é tudo de vocês”, disse Claudia Leitte.

Nos comentários de um perfil de fofocas que divulgou as imagens do ocorrido e mostrou o discurso de Claudia durante um show em Aracaju, Simaria, ex-dupla com Simone, defendeu a cantora.

“Que vergonha! Respeitem a história da Claudinha! Uma mulher do bem, simples, carinhosa e muito mais… Parem com isso. Lembrem-se que por trás de uma grande artista tem uma história, um coração, uma pessoa que passa pelas mesmas coisas que vocês”, escreveu a sertaneja.

Foto: Reprodução/Instagram

