Simaria fala sobre paixão por marido de Simone

Desde o anúncio da separação de Simaria Mendes com o espanhol Vicente Escrig, a baiana vem sendo apontada como affair e motivo de ciúmes em diversas relações, como a da própria irmã, Simone Mendes com Kaká Diniz.

A artista falou pela primeira vez sobre o assunto e colocou um ponto final na especulação que ganhou a mídia durante a separação da dupla.

Em entrevista ao ‘Podcats’, com Lucas Guimarães e Camila Loures, a cantora se irritou ao comentar a situação e negou a história: “Teve um, que não soube nem mentir, que foi dizer que eu estava apaixonada pelo marido de irmã. Vão tomar no tabaco de vocês”.

Outro rumor que também viralizou na web foi o de que a sertaneja teria ficado com DJ Ivis logo após a separação. Na época, o artista havia acabado de deixar a cadeia após agredir a ex-companheira, Pamella Holanda.

“Achei meu ‘priquito’ no lixo para dar a DJ Ivis? Uma mulher que nem eu, maravilhosa, inteligente, sensual, gata, que tem dinheiro e dois filhos lindos…?”, comentou.

Desde o término, não houve flagras de Simaria com um outro alguém, apenas especulações, entre elas o ator cubano William Levy. Segundo o irmão da cantora, Caio Mendes, ela teria um crush no artista e estaria conversando com ele desde 2021.

