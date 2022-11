Simone Tebet pode chefiar Ministério do Bolsa Família

A senadora Simone Tebet é cotada para assumir o Ministério da Cidadania durante a gestão do novo governo Lula já a partir de janeiro de 2023. A informação ainda não foi confirmada pela equipe do presidente eleito, mas já está circulando pela imprensa. O Ministério da Cidadania é responsável pelo pagamento de programas sociais como o Auxílio Brasil e o vale-gás, por exemplo.

A partir de 2023, o Auxílio Brasil deverá voltar a se chamar Bolsa Família, e de acordo com informações de bastidores, seguirá pagando um patamar mínimo de R$ 600 por família. O vale-gás também seguirá sendo pago, mas com um saldo médio menor do que o visto atualmente.

Caso a informação se confirme e Simone Tebet passe a comandar o Ministério, ela estaria à frente de uma das pastas com os orçamentos mais caros de todo o governo. Durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), este era um dos ministérios mais disputados por vários políticos justamente por causa deste fato.

Mas segundo informações de bastidores colhidas pelo jornal O Globo, a questão do orçamento não é o único ponto que poderia ajudar Tebet. Segundo a publicação, a emedebista estaria de olho em uma pasta que lhe dê projeção nacional. Como o Ministério da Cidadania é responsável por projetos sociais como o Auxílio Brasil, é possível que a senadora não tenha dificuldades de se manter dentro dos holofotes.

Durante a sua campanha à presidência, Tebet focou seu discurso no combate à fome. Em seu plano de governo, a senadora se comprometeu a diminuir drasticamente os números da pobreza, e erradicar a extrema-pobreza no país em um curto intervalo de tempo. Ao gerir o Ministério da Cidadania, se imagina que ela teria uma chance de cumprir tais promessas.

O Ministério da Cidadania

Como dito, o Ministério da Cidadania foi um dos mais disputados durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Inicialmente, a pasta foi comandada por Onyx Lorenzoni, um dos braços direitos do presidente.

Logo após a eleição de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara dos Deputados, Bolsonaro se comprometeu a colocar no Ministério alguém de um partido do centrão. Neste segundo momento, a pasta recebeu o comando de João Roma (PL-BA).

Este ano, Roma teve que sair do cargo para disputar a eleição para o governo da Bahia. A pasta passou a ser comandada por Ronaldo Vieira Bento, que já fazia parte do Ministério da Cidadania anteriormente. Ele segue no comando até hoje.

Auxílio Brasil

Independente do resultado das eleições, o fato é que os pagamentos do Auxílio Brasil seguem acontecendo normalmente durante este ano. Nos meses de novembro e dezembro, todos os usuários receberão o patamar mínimo de R$ 600.

Para este mês de novembro, a expectativa é para que os pagamentos sejam retomados já a partir do próximo dia 17. O Ministério ainda não definiu se vai antecipar os repasses. Ronaldo Vieira Bento poderá dar novos detalhes nesta semana.

Para ter direito ao Auxílio Brasil, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, ele também precisa ter uma renda per capita de, no máximo, R$ 210.