SINE atualiza quadro com vagas de EMPREGO em João Pessoa – Paraíba

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado da Paraíba, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) de João Pessoa atualiza quadro com novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

As oportunidades são para os cargos de marceneiro de móveis; mecânico de auto; mecânico de motor a diesel; mecânico de refrigeração; montador de automóveis; motorista de ônibus rodoviário; operador de acabamento; operador de telemarketing ativo e receptivo; açougueiro; ajudante de carga e descarga de mercadoria; ajudante de estruturas metálicas; alinhador de pneus; analista de recursos humanos; atendente de lanchonete; tendente de mesa;

auxiliar administrativo (PCD); auxiliar de contabilidade; auxiliar de estoque; técnico químico; vendedor interno; passador de roupas em geral; técnico de manutenção eletrônica; encarregado eletricista de instalações; estoquista; faturista; florista (comércio varejista); motorista carreteiro; abalconista de açougue; barman; contador; desenhista industrial gráfico; instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e box; motorista de caminhão médio; passador de guarnição;

pedreiro; pintor de automóveis; polidor de automóveis; preparador de tintas; recepcionista de hotel; serralheiro; técnico de contabilidade; vendedor porta a porta; vendedor pracista; vidraceiro; vistoriador de sinistros; laboratorista fotográfico; lavador de fachadas; marceneiro; montador de móveis de madeira; montador de moveis projetados; motofretista; forneiro de padaria; fotógrafo; funileiro de automóveis (reparação); e garçom.

NSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do SINE e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui