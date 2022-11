SINE de Limoeiro do Norte – CE anuncia vagas de EMPREGO

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Ceará, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e o Sistema Nacional de Emprego (SINE) anuncia abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Garçom Gerente comercial Lavador de veículos Marceneiro Mecânico de automóvel Vendedor de serviços Vendedor interno Vendedor porta a porta Atendente de lanchonete Auxiliar administrativo Auxiliar de cozinha Auxiliar de limpeza Auxiliar de manutenção predial Supervisor de exploração agropecuária Tecnólogo em saneamento ambiental Topógrafo Trabalhador rural Balconista de açougue Borracheiro Carpinteiro (esquadrias) Chefe de cozinha Churrasqueiro Cobrador externo Motorista entregador Operador de caixa Pedreiro Promotor de vendas Repositor de mercadorias Representante comercial autônomo Vendedor pracista Administrador hospitalar Assistente de vendas Atendente balconista Auxiliar nos serviços de alimentação Fiscal de prevenção de perdas Mecânico de motocicletas Montador de móveis e artefatos de madeira Motofretista Comprador Consultor de vendas Educador social Eletricista de instalações de veículos automotores CARGOS – PESSOA COM DEFICIÊNCIA Preparador de calçados Trabalhador polivalente da confecção de calçados Trabalhador rural Assistente de vendas Auxiliar de limpeza

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever agendando seu horário pelo site e compareça até o SINE local, situado na na Rua José Satino, 120 – Centro.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

