SINE/IDT atualiza quadro com vagas de em Aracati – Ceará

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Ceará, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (SINE/IDT) de Aracati atualiza quadro com novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Empregado doméstico faxineiro Garçom Manicure Massoterapeuta Supervisor de exploração pecuária Técnico de rede (telecomunicações) Técnico em segurança do trabalho Vendedor interno Vendedor pracista Recepcionista, em geral Repositor de mercadorias Representante comercial autônomo Auxiliar administrativo Auxiliar de limpeza Babá Barman Caseiro Motorista de carro de passeio Promotor de vendas PESSOAS COM DEFICIÊNCIA CARGOS Assistente administrativo

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no SINE local, situado na Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro, e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui