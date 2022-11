SINE/IDT de Juazeiro do Norte – Ceará oferta vagas de EMPREGO

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Ceará, o Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (SINE/IDT) de Juazeiro do Norte, oferta abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Mecânico de manutenção de máquinas industriais Operador de empilhadeira Operador de telemarketing ativo Pizzaiolo Administrador de empresas Agente de portaria Ajudante de carga e descarga de mercadoria Consultor de vendas Cortador de roupas Costureiro de roupas (confecção em série) Costureiro na confecção em série Mecânico de automóvel Representante comercial autônomo Soldador Supervisor de logística Técnico de projeto (eletrotécnico) Vendedor interno Engenheiro civil Faturista Instalador hidráulico Lavadeiro, em geral Analista contábil Auxiliar em saúde bucal Vendedor pracista Vidraceiro Babá Balanceador Capoteiro Costureiro, a máquina na confecção em série Cozinheiro do serviço doméstico Auxiliar operacional de logística (PCD) Estoquista (PCD) Fiscal de prevenção de perdas (PCD) Operador de caixa (PCD) Atendente de lojas (PCD) Auxiliar administrativo (PCD)

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no SINE local, situado na Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, nº 120 – Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 0800 591-0363, ou email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui