SineBahia oferece 129 vagas de emprego no interior da Bahia nesta quarta (30)

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 129 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta quarta-feira (30). As oportunidades estão disponíveis em Ilhéus, Itabuna, Paulo Afonso, Feira de Santana, Simões Filho, Ipirá, Crisópolis, Senhor do Bonfim e Feira de Santana.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS PARA LAURO DE FREITAS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: leitura e interpretação de tabela, residir em portão e proximidades.

Desejável: experiência na área de 06 meses

Salário: R$ 1.307,12

05 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência na função

02 VAGAS

VAGAS DE SIMÕES FILHO

PORTEIRO (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

ALMOXARIFE (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses

01 VAGA

VAGA DE FEIRA DE SANTANA

EMPACOTADOR (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Sem Experiência

05 VAGAS

ELETRICISTA (INDUSTRIAL)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

CNH= AB

02 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (INDUSTRIAL)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

CNH categoria AB

05 VAGAS

VAGA DE CRISÓPOLIS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD )

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Função: Auxiliar De Escritório

Registro em Carteira

03 VAGAS

VAGAS DE PAULO AFONSO

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência em corte

01 VAGA

VAGA DE IPIRÁ

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio completo

Critérios: Experiência com vendas, habilidade com redes sociais e disponibilizar veículo (MOTO), Habilitação A/B

Benefícios: Salário, comissão, produtividade e plano de saúde.

Ter a disponibilidade para viajar e experiência comprovada no setor.

10 VAGAS

VAGAS PARA SENHOR DO BONFIM

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Apresentar Laudo Médico

Não Exige Experiência

03 VAGAS

REPOSITOR (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Apresentar Laudo Médico

Não Exige Experiência

01 VAGA

ELETROMECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Curso Técnico de Eletromecânico

Não Exige Experiência

Habilitação: AD

01 VAGA

CHAPISTA

Ensino Médio Completo

Experiência na Área

01 VAGA

AJUDANTE DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental Completo

Não Exige experiência

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

04 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

Habilitação: AB

01 VAGA

COZINHEIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

ENTREVISTADOR DE PESQUISA DE MERCADO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

02 VAGAS

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

RECEPCIONISTA

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

AJUDANTE DE PADARIA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

FORNEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

02 VAGAS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

02 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

01 VAGA

VAGAS DE ILHÉUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Ensino Superior Cursando Administração ou Áreas afins

Residir na barra ou imediações

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira

Disponibilidade para trabalhar em Itacaré

03 VAGAS

EMPREGADA DOMESTICA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Saber lidar com crianças

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Médio Técnico Completo

Experiência em carteira

Possuir certificado de curso

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira

Possuir certificado de curso

01 VAGA

PINTOR INDUSTRIAL

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira

Possuir certificado de curso na área e conhecimento em solda elétrica e uso de conjunto oxiacetileno

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira

Possuir certificado de curso na área

01 VAGA

ENCARREGADO DE ELÉTRICA

Ensino Médio Técnico

Experiência em carteira

Conhecimento com motores elétricos CC e CA, geradores, central de motores (CCM),

03 VAGAS

CALDEIREIRO

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira

Possuir certificado de curso na área

01 VAGA

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira

Possuir certificado de curso COMO ELETRICISTA I e II

Conhecimento em motores elétricos CC e CA, geradores e central de motores (CCM)

05 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Técnico em Refrigeração

Experiência na Função

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

