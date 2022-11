SineBahia oferece mais de 123 vagas de emprego no interior da Bahia nesta segunda (28)

Foto: Divulgação

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 231 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta segunda-feira (28). As oportunidades estão disponíveis em Vitória da Conquista, Jequié, Jacobina, Juazeiro, Entre Rios, Simões Filho, Candeias, Alagoinhas, Senhor do Bonfim e Itabuna.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS PARA LAURO DE FREITAS

COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses em carteira, contrato ou declaração.

Imprescindível: costura em geral reforma de roupas e atividades relacionadas à função.

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses em carteira, contrato ou declaração.

Imprescindível: Atendimento ao Cliente, Rotina Administrativa, Emissões de NF

Desejável: CNH B, Domínio do Pacote Office ,Atendimento ao Cliente, Rotina Administrativa e Emissões de NF.

Salário: 1.500,00

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

06 meses de experiência em carteira

Imprescindível: ter experiência com carreta baú, disponibilidade para viajar a trabalho e ter disponibilidade para rodar a noite.

Salário: R$ 2.470,67

CNH E

02 VAGAS

ASSISTENTE DE COBRANÇA

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses em carteira, contrato ou declaração.

Imprescindível: fazer negociações com condôminos inadimplentes, emissão de relatórios, emissão de boletos. Elaborar relatórios referentes a cobranças efetuadas e atrasos existentes, realizar negociação extrajudicial e judicial.

Possuir experiência em negociações.

Desejável: desejável conhecimento com sistema superlógica

Jornada de trabalho a combinar.

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: leitura e interpretação de tabela, residir em portão.

Desejável: experiência na área de 06 meses

Salário: R$ 1.307,12

10 VAGAS

VAGAS DE ALAGOINHAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto

Experiência de 6 meses em carteira

Atividades: transações fiscais, atendimento; fornecedores e clientes

01 VAGA

JARDINEIRO

Ensino médio completo

Experiência de 6 meses em carteira

Atividades: manutenção de jardins, gramados, áreas verdes e paisagismo

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino médio completo

Experiência de 6 meses em carteira

Possuir CNH A e moto própria

Disponibilidade para viajar na região

01 VAGA

VAGAS DE SIMÕES FILHO

OPERADOR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses

10 VAGAS

ARMAZENISTA

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses

Trabalhar em câmara fria

20 VAGAS

CONFERENTE

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

Trabalhar em câmara fria

13 VAGAS

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

VAGAS DE CANDEIAS

ATENDENTE DE RESTAURANTE

Ensino médio completo

Experiência de 6 meses

Obrigatório residir em Candeias

02 VAGAS

COZINHEIRO

Ensino médio completo

Experiência de 6 meses

Obrigatório residir em Candeias

02 VAGAS

GARÇOM

Ensino médio completo

Obrigatório residir em Candeias

02 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Ensino médio completo

Experiência de 6 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

VAGAS DE ENTRE RIOS

Garçom (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia , Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off.

02 VAGAS

Auxiliar Limpeza (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Experiência: Fato Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia, Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off.

07 VAGAS

Auxiliar De Bares (PCD)

Ensino Fundamental Completo

Experiência: Fator Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia, Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off

03 VAGAS

Auxiliar De Serviços Gerais (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Experiência: Fator Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia , Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off

03 VAGAS

OBSERVAÇÃO: Vagas de trabalho para quem tem Disponibilidade de Trabalhar em Imbassai

VAGAS DE JUAZEIRO

DOMÉSTICA

Escolaridade não exigida

Experiência na função

Salário: a combinar

02 VAGAS

SUPERVISOR COMERCIAL DE CARTÕES

Escolaridade: Superior completo em qualquer área.

Experiência no cargo; experiência em negociação com clientes, gestão de equipe de vendas.

Salário: a combinar

01 VAGA

AGENTE DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiências

Escolaridade não exigida

Salário: 1.459,20

06 VAGAS

TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO

Curso Técnico.

Disponibilidade para viajar.

Experiência na área.

Salário: a combinar

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Fundamental Completo;

Experiência na função;

Salário: a combinar

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência

Salário: a combinar

05 VAGAS

VAGAS DE JACOBINA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Médio Completo

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função .

01 VAGA

CHAVEIRO

Ensino Fundamental

Experiência mínima de 06 meses na função .

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental

Experiência mínima de 06 meses na função.

01 VAGA

AGENTE DE MICROCRÉDITO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função.

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Médio Completo ou cursando ensino superior em ciências contábil

Experiência mínima de 06 meses na função.

01 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Fundamental

Experiência mínima de 06 meses na função.

01 VAGA

ENTREVISTADOR DE PESQUISAS DE MERCADO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função.

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função.

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função.

01 VAGA

VAGAS DE JEQUIÉ

TRABALHADOR POLIVALENTE NA CONFECÇÃO DE CALÇADOS.

Ensino fundamental incompleto

Não exige experiência

25 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino médio completo

06 meses de experiências comprovada

01 VAGA

FORNEIRO EM PIZZARIA

Ensino fundamental completo

06 meses de experiências em pizzaria

01 VAGA

EMPACOTADOR À MÃO

Ensino fundamental incompleto

06 meses de experiências em empacotar biscoito.

01 VAGA

VAGAS DE ITABUNA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Conhecimento e habilidade com informática

01 VAGA

MANICURE NAIL DESIGN

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses com nail design para alongamentos em gel

02 VAGAS

MANICURE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses com manicure simples

02 VAGAS

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘A/D’

04 VAGAS

OPERADOR LOGÍSTICO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘A/B’

03 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter disponibilidade de trabalho residir em Itabuna

02 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Curso Técnico de Enfermagem do Trabalho

Conhecimentos básicos de informática

Residir em Itabuna

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio Completo

Conhecimento básico em rede e em informática

Conhecimentos em sistemas de alarme, câmeras e cerca elétrica

Possuir “A e B”

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com Rotinas de Departamento Pessoal e notas fiscais

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

10 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir conhecimento em inglês

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Diferencial Curso Técnico em Mecânico

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimento em manutenção de equipamentos industriais troca de rolamentos, eixo, montagem, regulagem, ajuste de polias, lubrificação de motores

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Diferencial experiência com vendas

Salário R$ 1.320,00

02 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

VAGAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA

AÇOUGUEIRO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ter disponibilidade de horário e para realizar viagens

01 VAGA

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade nem experiência

Salário: R$ 655,50+vale transporte +plano odontológico

01 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL (PCD)

Exclusivas para pessoas com deficiência

Para trabalhar na área de confecção – Ter disponibilidade de horário.

01 VAGA

PEDREIRO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

01 VAGA

TRABALHADOR POLIVALENTE DA CONFECÇÃO DE CALÇADOS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Multioperador- Ter disponibilidade de horário

01 VAGA

ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO)

Cursando Ensino Superior de Engenharia Civil

Habilidade com Pacote Office.

Atividade: atuará com projetos diversos correlatos a área.

01 VAGA

ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO)

Cursando Ensino Superior de Engenharia Civil, a partir do 4º semestre.

01 VAGA

ADMINISTRADOR (Administrador Interno de condomínio)

Ensino Médio completo

Ter domínio em informática, boa escrita e comunicação, ser proativo e com vontade de aprender.

Salário: R$1.451.00 com V.T e V.A(R$375,00) + bonificação de R$200,00 com jornada de trabalho: segunda a sexta, das 8h às 12h às 14h às 18h e sábado das 8h às 12h

01 VAGA

AGENTE DE PORTARIA

Ensino Médio completo

Vai realizar atendimento ao aluno e segurança patrimonial

Não exige experiência

Jornada de trabalho: Segunda a sexta, das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h

01 VAGA

AJUDANTE DE MOTORISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

ANALISTA DE MARKETING (Assistente de Marketing)

Graduado ou Graduando em Marketing, Design Gráfico ou Publicidade/Propaganda; Desejável que domine ferramentas como Corel Draw, Photoshop, After Effects; conhecimento em otimização de conteúdo, acompanhamento e construção de ações e campanhas publicitárias.

01 VAGA

ANALISTA DE NEGÓCIOS (Auxiliar de planejamento administrativo)

Ensino Superior em andamento em TI, Administração, Engenharia de Produção ou áreas correlacionadas; experiência em análise de negócio; experiência e entendimento dos princípios e práticas do Scrum; Conhecimento com gestão de projetos ágeis; conhecimento e interpretação de fluxogramas.

01 VAGA

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Ensino Médio completo

Experiência na função

Atividade: vai trabalhar na área de carga e descarga da empresa.

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA (Atendente de restaurante)

Ensino Médio completo

Ter disponibilidade para trabalhar das 15h às 23h.

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cursando Administração ou Ciências Contábeis

Desejável experiência na área fiscal.

Atividades: emitir notas fiscais de saída, importar as notas fiscais de entrada, lançamentos de contas a pagar, cálculos de impostos e lançamento de protocolo para a contabilidade.

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis ou final de curso

Ter conhecimento em balanço patrimonial. Vai realizar apurações dos registros contábeis e financeiros, entre outros

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Cursando Ciências Contábeis

Ter conhecimento na área de departamento pessoal

Jornada de trabalho: das 8h às 18h

Salário: R$1.500

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Não exige experiência.

Morar próximo ao bairro Boa Vista

01 VAGA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Fundamental completo

Ter experiência no setor logístico, repositor ou com carga e descarga.

Jornada de trabalho: Escala de 6×1 das 13h às 21h20. Necessário ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados.

Apresentar cartão de vacina com pelo menos duas doses da covid-19.

Observação: Vai carregar peso.

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência com manutenção elétrica e geral, cursos de NR-10 e NR-35. Ter disponibilidade de horário e realizar viagens

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Ter CNH categoria B e disponibilidade para realizar viagens.

Auxiliará nas atividades de manutenção predial em geral, suporte nas áreas de pintura, hidráulica, elétrica, alvenaria etc.

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior completo ou cursando em Administração, Contábeis e/ou áreas afins; conhecimento MS Office (Excel intermediário)

Experiência em finanças e/ou contabilidade.

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior completo em Administração, Contábeis ou áreas afins

Ter habilidade em Excel, Word, sistema.

01 VAGA

CAMAREIRA DE HOTEL

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência em vendas externas, vendedor porta a porta.

01 VAGA

CONTADOR

Formação completa em Ciências Contábeis. Ter conhecimento em balanço patrimonial e em tributação fiscal.

01 VAGA

ELETRICISTA

Curso em Elétrica

Experiência na área elétrica, civil ou manutenção; imprescindível disponibilidade para viagens e habilitação B.

01 VAGA

MOTORISTA AUXILIAR

Ensino Médio completo.

Experiência na função, habilitação categoria AB,

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE COMPUTADOR

Ensino Médio completo

Conhecimento em paradigmas de programação e linguagem Java.

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência na área de vendas. Possuir carro ou moto.

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO (Representante Comercial Externo)

Ensino Médio completo

Ter experiência em vendas; habilitação AB e conhecimento em Internet e Redes. Desejável experiência em vendas corporativas

Local de trabalho: Itambé.

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Experiência com vendas,

Ter conhecimento em energia solar será um diferencial para o candidato (a)

Precisa de disponibilidade para realizar viagens/treinamento, CNH e veículo próprio.

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino médio completo

Ter experiência no ramo automotivo; habilitação B; conhecimento da região Sul e Sudoeste da Bahia.

Local de trabalho: região Sul, Sudoeste e Extremo Sul da Bahia.

01 VAGA

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA MANUTENÇÃO (Programador de serviços)

Ensino Médio completo ou curso técnico

Ter conhecimento em mecânica e de preferência que tenha experiência na função.

01 VAGA

TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES)

Ensino Médio completo

Ter cursos na área de informática, experiência e/ou conhecimento com manutenção de informática, instalação de internet fibra ótica, entre outras

Possuir habilitação AB e disponibilidade para fazer serviços externos.

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)

Com experiência em ar-condicionado e ter disponibilidade para realizar viagens.

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Curso técnico de informática

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Ensino Superior ou cursando na área de informática

Ter experiência como técnico de informática e/ou suporte ao cliente, capacidade de trabalhar e liderar equipe.

Necessário conhecimento com manutenção de computadores, instalação de internet, entre outras.

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Experiência na função e curso técnico em segurança do trabalho

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (Vaga Temporária)

Ensino Médio completo

Importante: Ter trabalhado em loja de confecção e ter boa comunicação.

06 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Ter agilidade, conhecimento em informática, experiência com vendas.

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas, habilitação categoria “A”, moto própria, e disponibilidade para realizar viagens.

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Possuir experiência na área de vendas externas

Conhecimento na área de construção civil

Possuir CNH categoria B.

01 VAGA

