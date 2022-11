SineBahia oferece mais de 141 vagas de emprego no interior da Bahia nesta sexta (11)

Foto: Divulgação

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 141 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta sexta-feira (11). As oportunidades estão disponíveis em Itapetinga, Macaúbas, Caetité, Crisópolis, Senhor do Bonfim, Juazeiro, Lauro de Freitas, Itabuna e Ilhéus.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos

VAGAS PARA LAURO DE FREITAS

PINTOR DE PAREDES (VAGA TEMPORÁRIA)

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: experiência em pintura e acabamento

Desejável: vivência com pintura e acabamento em obras

Salário: 1.648,96

01 VAGAS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio Incompleto

Sem experiência

Imprescindível: conhecimento para realizar pequenos reparos

01 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Experiência de 02 meses em carteira

Imprescindível: Lavagem automotiva; higienização de pátio.

Salário: 1.297,32

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira, contrato ou declaração.

Imprescindível: Experiência com vendas, disponibilidade para viagens, ajuda de custo semanal, disponibilidade de moto próprio.

CNH “A”

Salário: 1.388,00

01 VAGA

VAGAS DE JUAZEIRO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTAGIO)

Escolaridade: Superior cursando em Administração, Engenharia de Produção, Logística, Marketing e áreas afins.

Bolsa: 1,600,00

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio Completo;

Experiência no cargo;

Salário: a combinar

05 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio Completo;

Experiência no cargo;

Salário: a combinar

02 VAGAS

ENCARREGADO ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Superior cursando em Administração e áreas afins.

Experiência no cargo;

Disponibilidade para viajar.

Salário: a combinar

01 VAGA

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência no cargo;

Salário: a combinar

02 VAGAS

OPERADOR DE PATROL (NIVELADORA)

Ensino Médio Completo.

Disponibilidade para viajar.

Experiência no cargo.

Salário: a combinar

01 VAGA

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Ensino Médio Completo; Possuir curso técnico TSB com CRO ativo.

Não é necessário experiência;

Salário: a combinar

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Fundamental Completo;

Experiência na função;

Salário: a combinar

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental Completo;

Experiência na função;

Salário: a combinar

02 VAGAS

COZINHEIRO GERAL

Escolaridade não exigida;

Experiência na função;

Salário: a combinar

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo;

Experiência no cargo;

Salário: na entrevista

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo, Informática, Inglês intermediário;

Experiência no cargo;

Salário: na entrevista

03 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo;

Experiência no cargo;

Salário: na entrevista

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio Completo;

Experiência no cargo;

Disponibilidade para realizar viagens;

Possuir habilitação e carro.

Salário: na entrevista

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO

Ensino Médio Completo;

Experiência no cargo

Conhecimento pacote Office

Possuir transporte, carro ou moto

Salário: na entrevista

01 VAGA

VAGAS PARA SENHOR DO BONFIM

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Habilitação: B

01 VAGA

ELETROMECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Curso Técnico de Eletromecânico

Não Exige Experiência

Habilitação: AD

01 VAGA

CHAPISTA

Ensino Médio Completo

Experiência na Área

01 VAGA

AJUDANTE DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental Completo

Não Exige experiência

01 VAGA

ATENDENTE

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

Possuir Moto

Habilitação: AB

01 VAGA

ATENDENTE COMERCIAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

VENDEDOR (EXTERNO)

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

04 VAGAS

REPOSITOR

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

Habilitação: AB

01 VAGA

COZINHEIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

AUXILIAR DE RH

Ensino Médio Completo

Experiência em Gestão e Compra

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

VAGA DE CRISÓPOLIS

PADEIRO CONFEITEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência com Doces E Salgados

01 VAGA

VAGAS DE ITABUNA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Cursando Ensino Superior em Administração ou áreas afins

Não necessita experiência

Possuir habilidade com pacote Office

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

Trabalhar com peso

05 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter disponibilidade de trabalho residir em Itabuna

02 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Curso Técnico de Enfermagem do Trabalho

Conhecimentos básicos de informática

Residir em Itabuna

01 VAGA

VIGIA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

ATENDENTE

Ensino Médio Completo

Disponibilidade de horários

Imprescindível ter CNH “A e B”

Conhecimentos em informática

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio Completo

Conhecimento básico em rede e em informática

Conhecimentos em sistemas de alarme, câmeras e cerca elétrica

Possuir “A e B”

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Experiência com RH

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR DE BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir CNH ‘A/D’

04 VAGAS

AUXILIAR ENTREGADOR DE BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

03 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

10 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir conhecimento em inglês

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Diferencial Curso Técnico em Mecânico

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimento em manutenção de equipamentos industriais troca de rolamentos, eixo, montagem, regulagem, ajuste de polias, lubrificação de motores

01 VAGA

GERENTE DE SUPERMERCADO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com gerenciamento de pessoas, gestão de estoque e programação de compras

Possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Diferencial experiência com vendas

Salário R$ 1.320,00

02 VAGAS

TÉCNICO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS I

Curso Técnico em Eletrônica Eletromecânica ou Informática

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘B’

Necessário ter carro próprio

Necessário ter disponibilidade para viajar

Trabalho externo

01 VAGA

ENTREGADOR DE GÁS COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Imprescindível possuir atividade remunerada na CNH

Possuir curso MOPP

Possuir CNH ‘ A OU AB’

01 VAGA

COSTUREIRA/ALFAIATE

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

VAGAS DE ILHÉUS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas Com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

EMPACOTADOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

RECREADOR DE ESPORTE E LAZER

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino médio técnico em refrigeração

Experiência na função

01 VAGA

AGENTE DE LIMPEZA

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

BALCONISTA

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

01 VAGA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino Médio Técnico Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

03 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Residir na Zona Sul

01 VAGA

COZINHEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Residir na Zona Sul

01 VAGA

VAGAS DE CAETITÉ

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Ensino Superior Completo (Ciências Contábeis);

Experiência mínima de 6 meses na carteira

02 VAGAS

VAGAS DE MACAÚBAS

OPERADOR DE PATROL

Ensino Médio Completo;

Experiência mínima de 6 meses na carteira

Possuir habilitação (AB);

01 VAGA

SUPERVISOR COMERCIAL

Ensino Médio Completo ou Superior (completo ou cursando);

Experiência mínima de 6 meses na carteira

Possuir experiência com gestão de equipe e loja, atendimento e negociação com cliente;

05 VAGAS

ASSISTENTE COMERCIAL

Ensino Médio Completo ou Superior (completo ou cursando);

Experiência mínima de 6 meses;

Possuir experiência com Excel (básico); experiências anteriores com vendas;

Desejável ter atuado em lojas de crédito ou com vendas internas e externas;

10 VAGAS

Obs.: Intermediação realizada pela Unidade SineBahia de Caetité.

VAGAS DE ITAPETINGA

AUXILIAR EM LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Não exige experiência

Necessário apresentação do Laudo Médico

05 VAGAS

ELETROTÉCNICO l

Ensino Médio Completo

Experiência Superior a 1 ano

Disponibilidade de horário

Pacote Office

Automatizar equipamentos por meio de sensores e inversores, assim como pelos acionamentos pneumáticos e controladores de temperatura.

Fazer leitura, interpretação e execução de projetos elétricos de A.T e B.T.

Conhecer a manutenção, avaliação e tratamento de falhas em sistemas e realizar estudos de melhoria.

Fazer manutenção preventiva e corretiva, atuar na implantação de ferramentas integradas de Segurança, Meio Ambiente e Qualidade.

01 VAGA

