SineBahia oferece mais de 287 vagas de emprego no interior da Bahia nesta sexta (18)

Foto: Camila Souza/GOVBA

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 287 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta sexta-feira (18). As oportunidades estão disponíveis em Feira de Santana, Alagoinhas, Juazeiro, Ipirá, Senhor do Bonfim, Crisópolis, Candeias, Ilhéus, Itabuna, Entre Rios, Simões Filho, Caetité, Santo Antônio de Jesus e Lauro de Freitas.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS PARA LAURO DE FREITAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira, contrato ou declaração.

Imprescindível: Experiência com vendas, disponibilidade para viagens, ajuda de custo semanal, disponibilidade de moto próprio.

CNH “A”

Salário: 1.388,00

01 VAGA

AGENTE DE COLETA DE DADOS / VAGA EXCLUSIVA PARA PCD.

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses

Imprescindível: Interagir com as ferramentas de comunicação como gerenciador de correio eletrônico, celulares e rádios de modo a proporcionar maior dinamismo na comunicação com os encarregados, fiscal e com a respectiva (s) contratada (s) responsável (is) pela execução das atividades diversas; Saliento que as vagas para Cadastristas devem ser com experiência em leitura de mapas.

Salário: 1.500,00

01 VAGAS

ANALISTA DE SISTEMA

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: Elaborar manuais de treinamentos para os usuários; Desenvolver sistemas e integração de banco de dados; Auxílio na elaboração de propostas técnicas; Formatação e impressão de propostas e relatórios; Levantamento de dados e informações técnicas; Consolidação e integração de bancos de dados.

Salário: R$ 3.312,00

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses em carteira, contrato ou declaração.

Imprescindível: costura em geral reforma de roupas e atividades relacionadas à função.

01 VAGA

FUNILEIRO / CHAPISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: funileiro é o profissional que atua com a responsabilidade de proceder com os reparos nas peças de chapas dos carros e veículos, além de confeccioná-las. Tudo isso com o uso de materiais específicos e técnicas especiais para o desenvolvimento destas atividades

Salário: R$ 1.396,00

01 VAGA

MONTADOR DE VEICULO

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: Realiza montagem e desmontagem de veículos em linha de produção e para processos de pintura, funilaria, polimento e higienização.

Salário: R$ 1.396,00

01 VAGA

PINTOR AUTOMOTIVO

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: Realiza pintura da superfície de veículos como automóveis, ônibus, caminhão, entre outros, polimento e retoque, providencia desmonte e prepara lataria e peças, seguindo normas de segurança, qualidade e meio ambiente.

Salário: R$ 1.396,00

01 VAGA

PERPARADOR DE VEÍCULO PARA PINTAR

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: Atua em toda rotina de programação de tintas, lixa mento, acabamento, massa e preparação de pintura, entre outras atividades referentes ao cargo. Seleciona materiais a serem trabalhados, executa inspeção visual dos itens, identifica possíveis irregularidades e prepara superfícies para receber pintura.

Salário: R$ 1.396,00

02 VAGAS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRICA

Ensino Fundamental completo

Experiência de 03 meses em carteira

Imprescindível: Atendimento manutenção residencial para seguros

CNH B

03 VAGAS

VAGAS DE FEIRA DE SANTANA

VENDEDOR VAREJISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

CNH- B

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Venda através de redes sociais

Experiência não exigida

03 VAGAS

ENCARREGADO DE LOJA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

05 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Venda através de redes sociais

Experiência não exigida

01 VAGA

VAGAS DE ALAGOINHAS

ELETRICISTA DE REDE

Ensino Médio Completo

Experiência de 6 meses em carteira

Atividades: montagem de rede de distribuição, subestação, baixa tensão, quadro.

Possuir: NR 10

Disponibilidade para viagem

01 VAGA

ELETRICISTA MONTADOR

Ensino Médio Completo

Experiência de 6 meses em carteira

Atividades: montagem estruturas elétricas, baixa tensão, quadros.

Possuir: NR 10

Disponibilidade para viagem

01 VAGA

VAGAS DE CANDEIAS

CADASTRISTA

Ensino médio completo

Experiência de 6 meses

Obrigatório residir em Candeias

04 VAGAS

CADASTRISTA (PCD)

Exclusivo para Pessoa com Deficiência

Ensino médio completo

Experiência de 6 meses

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

FISCAL DE CAMPO

Ensino médio completo

Experiência de 6 meses

Obrigatório residir em Candeias

Habilitação A

01 VAGA

VAGAS DE JUAZEIRO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Escolaridade: Superior cursando em Administração, Engenharia de Produção, Logística, Marketing e áreas afins.

Bolsa: 1,600,00

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio Completo

Experiência no cargo

Salário: a combinar

02 VAGAS

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Médio Completo

Com ou sem experiência no cargo

Salário: a combinar

02 VAGAS

DOMÉSTICA

Escolaridade não exigida

Experiência na função

Salário: a combinar

02 VAGAS

OPERADOR DE PATROL (NIVELADORA)

Ensino Médio Completo.

Disponibilidade para viajar

Experiência no cargo

Salário: a combinar

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

Salário: a combinar

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

Salário: a combinar

02 VAGAS

COZINHEIRO GERAL

Escolaridade não exigida

Experiência na função

Salário: a combinar

02 VAGAS

SUPERVISOR COMERCIAL DE CARTÕES

Escolaridade: Superior completo em qualquer área.

Experiência no cargo; experiência em negociação com clientes, gestão de equipe de vendas.

Salário: a combinar

01 VAGA

VAGAS DE CRISÓPOLIS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivo Para Pessoa Com Deficiência

Função Administrativa

Registro Em Carteira

03 VAGAS

VAGAS DE SIMÕES FILHO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Superior Incompleto em Administração ou RH

Não Exige Experiência

07 VAGAS

ARTIFICE DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses

01 VAGA

ENCARREGADO DE LIMPEZA

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

AJUDANTE GERAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência em obras

01 VAGA

VIGIA

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHAO

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses

02 VAGAS

SERRALHEIRO MONTADOR

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

02 VAGAS

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses

01 VAGA

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

05 VAGAS

PROMOTOR DE CARTÃO

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

Necessária experiência com vendas e conhecimento no Pacote Office

05 VAGAS

ENTREVISTADOR DE PESQUISAS DE MERCADO

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

07 VAGAS

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

Experiência em rampa de alinhamento computadorizada

01 VAGA

AUXILIAR DE LOGISTICA (PCD)

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses

Exclusiva para pessoas com deficiência

01 VAGA

ELETROMECÂNICO AUTOMOTIVO

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

02 VAGAS

MOTORISTA MANOBRISTA

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

VAGAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINAS GRÁFICAS

Ensino Médio Completo

Experiência em gráficas

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ATENDENTE LANCHONETE

Ensino Médio Completo

Experiência na função

02 VAGAS

GARÇONETE

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência em vendas

Possuir CNH A e MOTO

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio Completo

Experiência na função

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE METALURGICA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SERRALHEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SOLDADOR

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BARMAN

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COSTUREIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

PADEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS DE IPIRÁ

VENDEDOR

Ensino Médio Completo

Critérios:Experiência com vendas, habilidade com redes sociais e disponibilizar veículo (MOTO)

Habilitação: A/B

Benefícios:Salário, comissão, produtividade e plano de saúde.

Ter a disponibilidade para viajar e experiência comprovada no setor.

10 VAGAS

VAGAS DE ENTRE RIOS

AUXILIAR LIMPEZA (PCD)

Ensino Fundamental Completo

Experiência: Fato Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia, Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento

07 VAGAS

AUXILIAR LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Experiência: Fato Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia, Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento

07 VAGAS

MENSAGEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência: Fator Imprescindível

CNH: Categoria B

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia , Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento.

03 VAGAS

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência: Fator Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia , Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento.

10 VAGAS

GARÇOM (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia, Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento

02 VAGAS

CAMAREIRA

Ensino Médio Completo

Experiência: Fator Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia, Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento

06 VAGAS

AUXILIAR DE BARES (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Experiência: Fator Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia, Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento

03 VAGAS

AUXILIAR DE BARES

Ensino Médio Completo

Experiência: Fator Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia, Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento

06 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Ensino Fundamental Completo

Experiência: Fator Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia, Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento.

03 VAGAS

OBSERVAÇÃO: Disponibilidade para trabalhar Em Imbassaí

MONTADOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência: 06 meses na carteira (Montagem de reservatório e estrutura metálica, canteiro de obra)

Assistência Médica, vale refeição, assistência odontológica, transporte empresa, seguro de vida, uniforme.

Observação: Vagas disponíveis para trabalhar em Rio Claro (SP)

10 VAGAS

VAGAS PARA SENHOR DO BONFIM

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Habilitação: B

01 VAGA

ELETROMECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Curso Técnico de Eletromecânico

Não Exige Experiência

Habilitação: AD

01 VAGA

CHAPISTA

Ensino Médio Completo

Experiência na Área

01 VAGA

AJUDANTE DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental Completo

Não Exige experiência

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

Possuir Moto

Habilitação: AB

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

VENDEDOR (EXTERNO)

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

04 VAGAS

REPOSITOR

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

Habilitação: AB

01 VAGA

COZINHEIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

AUXILIAR DE RH

Ensino Médio Completo

Experiência em Gestão e Compra

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

ESTOQUISTA

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

ENTREVISTADOR DE PESQUISA DE MERCADO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

VAGAS DE ITABUNA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

MANICURE NAIL DESIGN

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses com nail design para alongamentos em gel

02 VAGAS

MANICURE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses com manicure simples

02 VAGAS

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘A/D’

04 VAGAS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

03 VAGAS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Disponibilidade para viajar

02 VAGAS

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter disponibilidade de trabalho residir em Itabuna

02 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Curso Técnico de Enfermagem do Trabalho

Conhecimentos básicos de informática

Residir em Itabuna

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio Completo

Conhecimento básico em rede e em informática

Conhecimentos em sistemas de alarme, câmeras e cerca elétrica

Possuir “A e B”

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com Rotinas de Departamento Pessoal e notas fiscais

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR DE BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir CNH ‘A/D’

04 VAGAS

AUXILIAR ENTREGADOR DE BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

03 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

10 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir conhecimento em inglês

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Diferencial Curso Técnico em Mecânico

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimento em manutenção de equipamentos industriais troca de rolamentos, eixo, montagem, regulagem, ajuste de polias, lubrificação de motores

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Diferencial experiência com vendas

Salário R$ 1.320,00

02 VAGAS

TÉCNICO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS I

Curso Técnico em Eletrônica Eletromecânica ou Informática

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘B’

Necessário ter carro próprio

Necessário ter disponibilidade para viajar

Trabalho externo

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

VAGAS DE ILHÉUS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas Com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

EMPACOTADOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental

Experiência na Função

01 VAGA

COZINHEIRO

Ensino Fundamental

Experiência na função

Residir na zona sul

01 VAGA

GARÇONETE

Ensino Médio

Experiência na função

Residir na zona sul

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira

Possuir certificado de curso na área e conhecimento em solda elétrica e uso de conjunto oxiacetileno

01 VAGA



ANALISTA DE MARKETING

Ensino Superior em Marketing ou áreas afins

Experiência em carteira

Conhecimento em CRM e produtos e serviços de turismo ou transporte passageiros

01 VAGA

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira

Possuir certificado de curso na área

04 VAGAS

ENCARREGADO DE ELÉTRICA

Ensino Médio Técnico

Experiência em carteira

Conhecimento com motores elétricos CC e CA, geradores, central de motores (CCM),

03 VAGAS

CALDEIREIRO

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira

Possuir certificado de curso na área

01 VAGA

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira

Possuir certificado de curso na área

05 VAGAS

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira

Possuir certificado de curso COMO ELETRICISTA I e II

Conhecimento em motores elétricos CC e CA, geradores e central de motores (CCM)

05 VAGAS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio Completo

Experiência na função com montagem de micro

01 VAGA

RECREADOR DE ESPORTE E LAZER

Ensino Médio Completo

Experiência em carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Técnico em Refrigeração

Experiência na Função

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino Médio Técnico Completo

Experiência em carteira

01 VAGA

