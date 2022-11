SineBahia oferece mais de 379 vagas de emprego no interior da Bahia nesta quinta (17)

Foto: Divulgação

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 379 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta quinta-feira (17). As oportunidades estão disponíveis em Vitória da Conquista, Barreiras, Camacã, Guanambi, Crisópolis, Candeias, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Entre Rios, Simões Filho, Itapetinga, Macaúbas, Caetité, Santo Antônio de Jesus e Lauro de Freitas.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS PARA LAURO DE FREITAS

ANALISTA DE SISTEMA

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: Elaborar manuais de treinamentos para os usuários; Desenvolver sistemas e integração de banco de dados; Auxílio na elaboração de propostas; Formatação e impressão de propostas e relatórios; Levantamento de dados e informações técnicas; Consolidação e integração de bancos de dados.

Salário: 3.312,00

01 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Ensino Médio Incompleto

Experiência de 06 meses em carteira ou contrato

Imprescindível: Realizar pequenos reparos, produzir roupas, troca de zíper,

01 VAGAS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRICA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência de 03 meses em carteira

Imprescindível: Lavagem automotiva; higienização de pátio Atendimento manutenção residencial para seguros.

CNH ”A/B”

03 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses em carteira, contrato ou declaração.

Imprescindível: Experiência com vendas, disponibilidade para viagens, ajuda de custo semanal, disponibilidade de moto próprio.

CNH “A”

Salário: 1.388,00

01 VAGA

VAGAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE LANCHONETE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

GARÇONETE

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência em vendas

Possuir CNH A e MOTO

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio Completo

Experiência na função

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE METALURGICA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SERRALHEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SOLDADOR

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BARMAN

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PIZZAIOLO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COSTUREIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

PADEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS DE CAETITÉ

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Ensino Superior Completo (Ciências Contábeis)

Experiência mínima de 6 meses na carteira

02 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 6 meses na carteira

CNH AB

05 VAGAS

MECÂNICO OU AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 6 meses na carteira

CNH B

02 VAGAS

VAGAS DE MACAÚBAS PARA DIA 17/11/2022

SUPERVISOR COMERCIAL

Ensino Médio Completo ou Superior (completo ou cursando)

Experiência mínima de 6 meses na carteira

Possuir experiência com gestão de equipe e loja, atendimento e negociação com cliente

05 VAGAS

ASSISTENTE COMERCIAL

Ensino Médio Completo ou Superior (completo ou cursando)

Experiência mínima de 6 meses na carteira

Possuir experiência com Excel (básico); experiências anteriores com vendas

Desejável ter atuado em lojas de crédito ou com vendas internas e externas

10 VAGAS

Obs.: Intermediação realizada pela Unidade SineBahia de Caetité.

VAGAS DE JUAZEIRO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Escolaridade: Superior cursando em Administração, Engenharia de Produção, Logística, Marketing e áreas afins.

Bolsa: 1,600,00

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio Completo;

Experiência no cargo;

Salário: a combinar

05 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio Completo;

Experiência no cargo;

Salário: a combinar

02 VAGAS

ENCARREGADO ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Superior cursando em Administração e áreas afins.

Experiência no cargo;

Disponibilidade para viajar.

Salário: a combinar

01 VAGA

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência no cargo;

Salário: a combinar

02 VAGAS

OPERADOR DE PATROL (NIVELADORA)

Ensino Médio Completo.

Disponibilidade para viajar.

Experiência no cargo.

Salário: a combinar

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Fundamental Completo;

Experiência na função;

Salário: a combinar

02 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental Completo;

Experiência na função;

Salário: a combinar

02 VAGAS

COZINHEIRO GERAL

Escolaridade não exigida;

Experiência na função;

Salário: a combinar

02 VAGAS

SUPERVISOR COMERCIAL DE CARTÕES

Escolaridade: Superior completo em qualquer área.

Experiência no cargo; experiência em negociação com clientes, gestão de equipe de vendas.

Salário: a combinar

01 VAGA

DOMÉSTICA

Escolaridade não exigida;

Experiência na função;

Salário: a combinar

02 VAGAS

VAGAS DE SIMÕES FILHO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Superior Incompleto em Administração ou RH

Não Exige Experiência

07 VAGAS

ARTIFICE DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses

01 VAGA

ENCARREGADO DE LIMPEZA

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

AJUDANTE GERAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência em obras

01 VAGA

VIGIA

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

01 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHAO

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses

02 VAGAS

SERRALHEIRO MONTADOR

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

02 VAGAS

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses

01 VAGA

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

05 VAGAS

PROMOTOR DE CARTÃO

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

Necessária experiência com vendas e conhecimento no Pacote Office

05 VAGAS

ENTREVISTADOR DE PESQUISAS DE MERCADO

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

07 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses

Experiência em caixa de loja e crediário.

01 VAGA

VAGAS DE ENTRE RIOS

AUXILIAR LIMPEZA (PCD)

Ensino Fundamental Completo

Experiência: Fato Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia , Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento.

07 VAGAS

AUXILIAR LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Experiência: Fato Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saude, Cartao Farmacia , Plano Odontologico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento.

07 VAGAS

MENSAGEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência: Fator Imprescindível

CNH: Categoria B

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia , Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento.

03 VAGAS

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência: Fator Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saúde, Cartão Farmácia , Plano Odontológico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento.

10 VAGAS

GARÇOM (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saude, Cartao Farmacia , Plano Odontologico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento.

02 VAGAS

CAMAREIRA

Ensino Médio Completo

Experiência: Fator Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saude, Cartao Farmacia , Plano Odontologico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento.

06 VAGAS

AUXILIAR DE BARES (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Experiência: Fator Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saude, Cartao Farmacia , Plano Odontologico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento.

03 VAGAS

AUXILIAR DE BARES

Ensino Médio Completo

Experiência: Fator Imprescindível

Salario: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saude, Cartao Farmacia , Plano Odontologico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento.

06 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Ensino Fundamental Completo

Experiência: Fator Imprescindível

Salário: 1.375,00

Auxilio Transporte, Plano Saude, Cartao Farmacia , Plano Odontologico, Ticket Aliment. Birthday Off e Alojamento.

03 VAGAS

OBSERVAÇÃO: Disponibilidade para trabalhar Em Imbassaí

VAGAS DE JEQUIÉ

TRABALHADOR POLIVALENTE NA CONFECÇAO DE CALÇADOS.

Ensino fundamental incompleto

Não exige experiência

40 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

06 meses de experiências comprovada

05 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino médio completo

06 meses de experiências comprovada

01 VAGA

AUX DE COZINHA

Ensino médio completo

06 meses de experiências comprovada

01 VAGA

FORNEIRO EM PIZZARIA

Ensino médio completo

06 meses de experiências em pizzaria

01 VAGA

VAGAS DE ITABUNA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Cursando Ensino Superior em Administração ou áreas afins

Não necessita experiência

Possuir habilidade com pacote Office

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Disponibilidade para viajar

02 VAGAS

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

Trabalhar com peso

05 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter disponibilidade de trabalho residir em Itabuna

02 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Curso Técnico de Enfermagem do Trabalho

Conhecimentos básicos de informática

Residir em Itabuna

01 VAGA

VIGIA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

ATENDENTE

Ensino Médio Completo

Disponibilidade de horários

Imprescindível ter CNH “A e B”

Conhecimentos em informática

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio Completo

Conhecimento básico em rede e em informática

Conhecimentos em sistemas de alarme, câmeras e cerca elétrica

Possuir “A e B”

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Experiência com RH

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR DE BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir CNH ‘A/D’

04 VAGAS

AUXILIAR ENTREGADOR DE BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

03 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

10 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir conhecimento em inglês

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Diferencial Curso Técnico em Mecânico

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimento em manutenção de equipamentos industriais troca de rolamentos, eixo, montagem, regulagem, ajuste de polias, lubrificação de motores

01 VAGA

GERENTE DE SUPERMERCADO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com gerenciamento de pessoas, gestão de estoque e programação de compras

Possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Diferencial experiência com vendas

Salário R$ 1.320,00

02 VAGAS

TÉCNICO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS I

Curso Técnico em Eletrônica Eletromecânica ou Informática

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘B’

Necessário ter carro próprio

Necessário ter disponibilidade para viajar

Trabalho externo

01 VAGA

ENTREGADOR DE GÁS COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Imprescindível possuir atividade remunerada na CNH

Possuir curso MOPP

Possuir CNH ‘ A OU AB’

01 VAGA

COSTUREIRA/ALFAIATE

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

VAGAS DE ILHÉUS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas Com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusiva para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

REPOSITOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

EMPACOTADOR (PCD)

Exclusiva para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Apresentar laudo atualizado

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

Possuir Curso de Operador de Empilhadeira

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio Completo

Experiência na função com montagem de micro

01 VAGA

RECREADOR DE ESPORTE E LAZER

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Técnico em Refrigeração

experiência na Função

01 VAGA

BALCONISTA

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

01 VAGA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino Médio Técnico Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental Completo

Experiência na função

03 VAGAS

VAGAS DE CANDEIAS

AUXILIAR DE MOVIMENTAÇÃO DE LOGISTICA

(CARREGAMENTO DE MATÉRIAS)

Ensino Médio completo

Experiência de 6 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

20 VAGAS

CONFERENTE (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino médio completo

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

VAGAS DE CRISOPÓLIS

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Médio Completo

Com Experiência Em Doces E Salgados

Não Exige Comprovação Em Carteira

01 VAGA

VAGAS DE GUANAMBI

OFFICE BOY

Ensino fundamental completo

01 VAGA

VAGAS DE CAMACÃ

COSTURADOR DE CALÇADOS À MÁQUINA (PCD);

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino fundamental

Não exige experiência

20 VAGAS

VAGAS DE BARREIRAS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

OFICIAL DE SERVICOS GERAIS

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Ensino Fundamental completo

01 VAGA

VAGAS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA

AÇOUGUEIRO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ter disponibilidade de horário e para realizar viagens

01 VAGA

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade nem experiência

Salário: R$ 655,50+VT+Plano Odontológico

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para pessoas com deficiência

Não exige experiência nem escolaridade

01 VAGA

PEDREIRO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Não exige escolaridade

01 VAGA

TRABALHADOR POLIVALENTE DA CONFECÇÃO DE CALÇADOS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Multioperador- Ter disponibilidade de horário

01 VAGA

ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO)

Estar cursando Ensino superior de Engenharia Civil

Habilidade com pacote Office

Atividade: atuará com projetos diversos correlatos a área.

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino médio completo

Experiência na função

Conhecimento em cortes especiais e manuseio de serra fita.

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira

Receberá por diária com V.T.

Irá carregar e descarregar caminhões, separação de materiais, arrumação e organização do local.

20 VAGAS

ANALISTA DE MARKETING

Assistente de Marketing- Graduado ou Graduando em Marketing, Design Gráfico ou Publicidade e Propaganda

Desejável que domine ferramentas como Corel Draw, Photoshop, After Effects

Conhecimento em otimização de conteúdo, acompanhamento e construção de ações e campanhas publicitárias.

01 VAGA

ANALISTA DE NEGÓCIOS

Auxiliar De Planejamento Administrativo- Ensino superior em andamento em TI, Administração, Engenharia de Produção ou áreas correlacionadas

Experiência em análise de negócio

Experiência e entendimento dos princípios e práticas do Scrum

Conhecimento com gestão de projetos ágeis

Interpretação de fluxogramas

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Desejável curso superior completo ou cursando na área de administração/contábeis

Ser comunicativo

Ter conhecimento em informática+Excel

01 VAGA

AUXILIAR DE COBRANÇA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Atendimento ao cliente, cobrança, recebimento de boletos, pós-vendas.

01 VAGA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência no setor logístico, repositor ou com carga e descarga

Trabalhará com escala de 6×1 das 13h as 21h20

Necessário ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados

Apresentar cartão de vacina com pelo menos 2 doses da covid e irá carregar peso

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino médio completo

Experiência com manutenção elétrica e geral

Cursos de NR-10 e NR-35

Ter disponibilidade de horário e realizar viagens

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino médio completo

CNH categoria B e disponibilidade para realizar viagens

Auxiliará nas atividades de manutenção predial em geral, suporte nas áreas de pintura, hidráulica, elétrica, alvenaria etc.

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Superior completo ou cursando em Administração, Contábeis e/ou áreas afins

Conhecimento MS Office (Excel intermediário)

Experiência em finanças e/ou contabilidade.

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino médio completo

Experiência nas rotinas do setor financeiro, lançamentos de contas a pagar, programação e pagamento de despesas

Elaboração de livros de prestação de contas.

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência em vendas externas, vendedor porta a porta.

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e atendimento ao público

01 VAGA

COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO

Ensino fundamental completo

Experiência na função, para cozinhar forno e fogão.

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino fundamental completo

Com experiência e carta de referência. Saber cozinhar forno e fogão.

01 VAGA

ENCARREGADO DE HORTIFRUTI

Ensino fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

ENCARREGADO DE OBRAS

Ensino médio completo

Ter experiência

Disponibilidade para realizar viagens e habilitação.

01 VAGA

INSTRUTOR EDUCACIONAL

Ensino Médio completo

Área de jardinagem e paisagismo- curso específico, dar aulas para os jovens

Ter disponibilidade de horário

01 VAGA

OPERADOR DE CENTRAL DE CONCRETO

Ensino médio completo

Não exige experiência

Ter bom conhecimento em informática

Salário: R$1.800 A 2.000 com VT e VA

Irá operar painel de comando da central de concreto, realizando a pesagem de cimento, brita,areia em água para preparação do concreto no caminhão betoneira, entre outras funções.

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função.

01 VAGA

OPERADOR DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Ensino Fundamental completo

Vaga para Desentupidor – Experiência na função.

01 VAGA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE COMPUTADOR

Ensino Médio completo

Conhecimento em paradigmas de programação e linguagem Java.

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência na área de vendas

Possuir carro ou moto.

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Representante Comercial Externo – Ensino médio completo

Experiência em vendas

Habilitação AB

Conhecimento em Internet e Redes

Desejável experiência em vendas corporativas

Local de trabalho: Itambé.

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Serralheiro de esquadrias de alumínio- experiência comprovada na função de pelo menos 3 anos.

01 VAGA

SÓCIOEDUCADOR

Ensino médio completo

Experiência na função

01 VAGA

SUBENCARREGADO CENTRAL DE CONCRETO

Curso técnico ou ensino superior em andamento, não exige experiência, bom conhecimento em informática.

Irá efetuar o planejamento diário das programações de concretagem e estoque de matéria prima, realizar cotações de compras de materiais, entre outras funções. salário: R$ 2.200 a 2.500 com VT+VA.

01 VAGA

SUPERVISOR DE AÇOUGUE

Ensino Superior completo ou cursando

Experiência na área

Conhecimento em pacote office, e manipulação/ boas práticas alimentar

Ter habilidade em liderança e gestão.

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL

Ensino médio completo

Local de trabalho: região Sul, Sudoeste e Extremo Sul da Bahia

Experiência no ramo automotivo

Habilitação B

Conhecimento da região Sul e Sudoeste da Bahia.

01 VAGA

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Programador de serviços – com conhecimento em mecânica e de preferência que tenha experiência na função.

01 VAGA

TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES)

Ensino médio completo

Experiência na função e habilitação categoria B

Irá realizar atendimento ao cliente, instalação e ativação do link de internet.

01 VAGA

TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES)

Ensino médio completo

Cursos na área de informática

Experiência e/ou conhecimento com manutenção de informática, instalação de internet fibra ótica, etc.

Possuir habilitação AB e disponibilidade para fazer serviços externos.

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Experiência na função e curso técnico de informática

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Ensino superior ou cursando na área de informática

Experiência como técnico de informática e/ou suporte ao cliente

Capacidade de trabalhar e liderar equipe

Conhecimento com manutenção de computadores, instalação de internet, etc.

01 VAGA

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Ensino médio completo

Imprescindível que o candidato possua curso de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e CRO ativo

Não exige experiência.

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Experiência na função e curso técnico em segurança do trabalho

01 VAGA

Leia mais sobre Empregos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.