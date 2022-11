Sistema Nacional de EMPREGO abre 152 vagas em Pecém – CE

s vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) de Pecém/CE abre novas vagas de emprego em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

Garçom (2); Gerente comercial (1); Gerente de sistemas de ti (1); Isolador refratarista (caldeira e tubulações) (1); Mecânico de máquinas pesadas (2); Açougueiro (1); Ajudante de britador (4); Ajudante de eletricista (1); Ajudante de obras (3); Analista administrativo (1); Analista de recursos humanos (1); Operador de retro-escavadeira (1); Pedreiro (3); Promotor de vendas (1); Soldador (2); Técnico de controle de qualidade (1); Estoquista (1); Funileiro montador (2); Mecânico de suspensão (1); Mecânico de veículos automotores a diesel (4); Montador de estruturas metálicas (3); Motorista carreteiro (1); Motorista de caminhão-basculante (1); Oficial de manutenção (1); Operador de caixa (1);

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1); Motorista de ônibus rodoviário (1); Motorista de ônibus urbano (1); Armador de ferros (1); Assistente de contadoria fiscal (1); Atendente de lojas (3); Auxiliar administrativo (2); Auxiliar de limpeza (4); Auxiliar de linha de produção (50); Operador de motoniveladora (1); Técnico de manutenção elétrica (1); Técnico de planejamento de produção (1); Caldeireiro montador (1); Caminhoneiro de caminhão pipa (1); Carpinteiro (2); Chefe de cozinha (1); Conferente de logística (1); Eletricista (1);

Motorista operador de bomba de concreto (1); Técnico em segurança do trabalho (3); Técnico mecânico (1); Topógrafo (1); Engenheiro de produção (1); Engenheiro mecânico (1); Auxiliar de mecânico de autos (1); Auxiliar de técnico de controle de qualidade (1); Consultor de vendas (1); Contador (1); Cozinheiro geral (2); Eletricista de instalações de veículos automotores (1); Encarregado de obras (1); Controlador de serviço de transporte rodoviário (1); Costureira em geral (1); Operador de empilhadeira (1); Operador de escavadeira (1); Operador de estação elevatória (1);

Encarregado de obras – PCD (1); Pedreiro – PCD (2); Técnico em segurança do trabalho – PCD (1); Auxiliar administrativo – PCD (2); Vendedor pracista (1); Ajudante de obras – PCD (3);Auxiliar de limpeza – PCD (1); Auxiliar de linha de produção – PCD (3); Eletricista- PCD (1);

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever agendando seu horário pelo site do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho ou presencialmente na sede da unidade do órgão, situado na Rua Francisco Câncio, s/nº – Centro e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

