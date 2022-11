Sistema Nacional de EMPREGO (SINE) anuncia vagas em Lagoa Santa – MG

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Localizado a 36,1 km da capital Belo Horizonte/MG, Sistema Nacional de Empregos (SINE) de Lagoa Santa anuncia abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS assistente fiscal operador de caixa auxiliar de instalação assistente de departamento fiscal auxiliar técnico eletrotécnico serralheiro ou vidraceiro vigia pedagogo/ terapeuta ocupacional/ recreador/ cuidador infantil secretária do lar/governanta auxiliar de serviços gerais pedreiro faxineiro auxiliar de mecânico repositor operador de caixa atendente de padaria garçom caixa ii doméstica subgerente de restaurante operador de caixa auxiliar de cozinha servente de obras técnico instalador de fibra caixa auxiliar mecânico diesel

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no SINE local, localizado na Rua Josefina Viana, 153, ou pelo aplicativo SINE Fácil.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

