SiSU 2023/1: UFES divulga termo de adesão com oferta de mais de 2.700 vagas

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) divulgou o termo de adesão referente ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2023. A oferta total da UFES será de 2.799 vagas para ingresso no 1º semestre letivo 2023.

As oportunidades estão distribuídas por 74 cursos de graduação. De acordo com o termo de adesão, as vagas são para os seguintes campi: Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus.

O documento indica ainda que, do total das vagas ofertadas, 1.394 serão para a seleção de alunos em ampla concorrência, ou seja, para o público geral. Outras 1.405 estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711 de 2012).

SISU 2023/1

O Ministério da Educação (MEC) realiza a seleção dos inscritos no SiSU a partir do desempenho dos candidatos na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesse sentido, poderão se inscrever no SiSU 2023/1 os estudantes que fizerem as provas do Enem 2022.

De acordo com as regras do programa, não podem participar do SiSU os estudantes que fizerem o Enem na condição de “treineiros” ou que zerarem a nota.

A aplicação das provas do Enem 2022 teve início no último domingo (13). O Inep realizará no próximo domingo, dia 20 de novembro, o segundo dia de provas, com a aplicação da prova de ciências da natureza e matemática. A data de divulgação do resultado do Enem 2022 ainda não foi informada.

De acordo com o MEC, o edital do SiSU 2023/1 será publicado apenas após a divulgação do resultado do Enem 2022. O período de inscrição para o SiSU 2023/1 está previsto para ser em fevereiro de 2023. As inscrições são gratuitas e são recebidas por meio do Portal Único de Acesso.

