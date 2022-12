SMS convoca para cadastro de bebês para vacinação da Covid-19

Foto: Bruno Concha/Secom

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) emitiu uma nota nesta quarta-feira (30), convocando pais e responsáveis para fazer o agendamento da vacinação contra Covid-19 para crianças de seis meses a menores de três anos com comorbidades.

A imunização desse público será iniciada na quinta-feira (1) e, segundo a SMS, até então não havia sido feito nenhum cadastro no site onde o serviço está sendo oferecido desde o início desta semana.

Na nota, preocupado com esse cenário, o titular da SMS, Decio Martins, faz uma súplica para que os pais ou responsáveis realizem, o quanto antes, o agendamento das crianças nessa faixa etária.

“Conforme a recomendação do Ministério da Saúde (MS), empregamos todos os esforços no sentido de assegurar a estratégia de vacinação para essas crianças, contudo, os pais ou responsáveis precisam compreender a importância da vacina para seus filhos, e concretizarem o agendamento o mais rápido possível”, disse.

Ainda segundo Martins, o imunizante é a forma mais eficaz de proteção contra a Covid-19, de modo que se faz urgente o início da vacinação desse público.

“Esperamos a compreensão dos pais ou responsáveis por quase 900 crianças com comodidades aptas ao recebimento para que realizem o procedimento”, apela.

Processo

Os pais e responsáveis pelos menores deverão fazer agendamento no site da SMS e comparecer ao local e hora marcados, portando original e cópia do comprovante de residência, Cartão SUS e cartão de vacina da criança.

Os atendimentos, que começam a partir de quinta-feira, terão 260 vagas por dia, distribuídas em 13 unidades de saúde.

Quase 900 crianças, na faixa etária de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias, com comorbidades, já foram incluídas automaticamente no sistema, por já serem atendidas nas unidades de saúde do município, sendo o agendamento deste público também necessário, para ter acesso ao imunizante.

De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, o esquema de vacinação primário será composto de três doses. As duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose, administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose.

Cadastramento

Mesmo com o início da vacinação, a SMS dá continuidade ao cadastramento das crianças com comorbidades, com idade entre 6 meses e 2 anos de idade, para terem acesso à vacina contra a Covid-19.

A lista continuará subsidiando a pasta no planejamento da imunização desse grupo, que será iniciada logo após a etapa do cadastramento, em data ainda a ser divulgada.

