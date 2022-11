‘Só fui até o hexa’

Foto: Raimundo Mascarenhas/Calila Notícias

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva brincou com o baiano Josevaldo de Almeida, que tem seis dedos em cada uma das mãos e falou sobre a expectativa do Hexa. A história viralizou nas redes sociais nesta semana.

Lula compartilhou a notícia sobre Josevaldo no Twitter e escreveu: “Só fui até o tetra, mas rumo ao hexa”, brincou.

O técnico de manutenção e equipamentos hospitalares nasceu com polidactilia, mais conhecido dedo estranumérico. Ele conta ao g1 Ba que a mãe descobriu a anomalia durante um dos seus primeiros banhos.

“São seis dedos em cada mão, perfeitos. Movimento bem eles, mas alguns são interligados”, disse.

Josevaldo também contou uma história inusitada acerca do sexto dedo. Ele foi até um dos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) fazer o registro de identidade e saiu de lá com o dedo batizado de “aparecido”.

“Fui tirar a identidade, foi difícil, porque o rapaz começou a colocar os dedos para marcar as digitais, e, quando chegou ao sexto, ele tomou um susto. Aí chamou um coordenador e colocou o nome de ‘aparecido’ no sexto dedo, porque precisava fazer o registro de todos”, relembrou ele.

