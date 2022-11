Sobrecarga de estresse no concurseiro: Veja sinais

Ficar atento aos sinais de sobrecarga de estresse no concurseiro é importante para impedir que essa situação se agrave a ponto de prejudicar a saúde mental do indivíduo. Afinal, embora o estresse faça parte da nossa vida, ainda assim existem limites aceitáveis para a nossa mente e o nosso corpo.

Quando esses limites são desafiados de forma constante, seja por conta de ações externas, como pressão da família do concurseiro, ou ações internas, como uma má organização da agenda de estudos, a saúde pode ficar fragilizada.

Até porque, mente e corpo não se separam. Se a nossa mente estiver sobrecarregada e sofrendo efeitos por conta da nossa rotina, o nosso corpo também poderá apresentar sinais de que algo está errado.

Por isso, reunimos alguns dos sinais de sobrecarga de estresse no concurseiro para que você avalie a situação e possa buscar ajuda qualificada.

Sinais de sobrecarga de estresse no concurseiro

Os sinais de sobrecarga de estresse no concurseiro podem ser bastante diversos. Inclusive, cada indivíduo pode experimentar os sintomas de estresse de uma forma diferente. Por conta disso, não podemos generalizar, mas, sim, podemos apresentar alguns possíveis sinais que podem ser detectados em alguns casos. Veja e avalie se fazem sentido com relação à sua rotina:

1. Cansaço excessivo

A sobrecarga de estresse no concurseiro pode ocasionar a sensação de cansaço excessivo, como se o indivíduo estivesse a todo momento “à flor da pele”. Por expor tanto a mente e o corpo ao estresse de estudar exaustivamente, em algum momento o organismo pode fadigar e permanecer neste estado por um tempo – mesmo depois de uma noite de sono.

2. Irritabilidade

A irritabilidade também pode aparecer quando estamos constantemente estressados com algo. E, inclusive, é possível que o concurseiro se sinta irritado com coisas e acontecimentos que sequer têm relação com os estudos. Observe se você tem se sentido dessa forma.

3. Dificuldade para se concentrar

A sobrecarga de estresse no concurseiro também pode atrapalhar a concentração do indivíduo, que está, a todo momento, gastando muita energia mental por conta do estresse em si. Portanto, se você tem percebido uma queda no seu rendimento, considere investigar a situação com mais cuidado.

4. Tensão muscular

Como comentamos anteriormente, o nosso corpo não é separado da nossa mente. Logo, o que pensamos e sentimos mentalmente pode impactar o nosso organismo.

Por isso, quando estamos muito estressados, podemos começar a apresentar tensões musculares e dores no corpo de uma forma geral.

Se você se sente dessa forma, é interessante buscar ajuda profissional.

Inclusive, além das tensões musculares, é comum que o concurseiro estressado apresente dores de cabeça, problemas digestivos, etc.

5. Problemas relacionado ao sono

Por fim, a sobrecarga de estresse no concurseiro pode ocasionar uma preocupação constante e excessiva, que resulta em problemas relacionado ao sono.

É o caso do concurseiro não conseguir adormecer facilmente por ficar pensando, de forma negativa, no que pode vir a acontecer no desenvolver da sua prova.

Se você se identificou com algum desses sinais, considere buscar ajuda profissional! Cuide-se!