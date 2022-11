Solar é uma empresa especializada na fabricação de Coca-Cola. Atualmente é a segunda maior fabricante do Brasil nesse segmento e atende mais de 350 mil pontos de vendas. Hoje, a companhia abriu novas oportunidades de emprego pelo país. Confira.

Solar Coca-Cola tem NOVOS empregos pelo Brasil

Solar está entre as maiores fabricantes de Coca-Cola do mundo. Hoje a empresa atua com mais de 10 fábricas e cerca de 40 centros de distribuição espalhados estrategicamente no Brasil. Seus 15 mil funcionários atuam seriamente para o sucesso de suas atividades.

Trata-se de uma empresa brasileira que oferece aos seus colaboradores uma remuneração compatível ao mercado de trabalho e vários benefícios. As vagas, a seguir, são para aqueles que encaram desafios como novas oportunidades e buscam o seu crescimento profissional agregando de forma positiva nos resultados da companhia. Confira.

Analista de Marketing – Fortaleza/CE;

Auxiliar de Entrega – Várzea Grande/MT;

Estoquista – Vitória da Conquista;

Motorista de Entrega – Itabuna/BA;

Operador de Produção – São Luís/MA;

Promotor de Vendas – Rondonópolis/MT;

Técnico de Asseguração de Qualidade – Várzea Grande/MT;

Vendedor – Barra do Garças/MT;

Ativador de Mercado – Várzea Grande/MT;

Conferente – Belém;

Desenvolvedor de Mercado – Boa Vista/RR;

Eletricista Industrial – Porto Velho/RO;

Auxiliar Administrativo – Marabá;

Jovem Aprendiz Administrativo – São Luís/MA.

Veja também: MRS Logística abre 25 vagas de emprego em Barra do Piraí

Como se candidatar

Aos interessados nas vagas disponíveis, podem seguir as orientações do site 123 empregos, selecionar a oportunidade desejada e encaminhar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.