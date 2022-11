Sollar Baía recebe Cortejo Afro neste sábado (3)

Foto: Divulgação

O Cortejo Afro é a atração do Sollar Baía neste sábado (3). O espaço fica localizado no Museu de Arte Moderna, MAM, em Salvador. O Sollar Baía funciona a partir das 16h, conta com uma vila gastronômica e um pôr do sol diferenciado daquela região da capital baiana.

O Cortejo Afro traz uma batida percussiva com uma mistura de ritmos africanos mesclados às batidas eletrônicas e ao pop, intitulada de “revolução musical afro-baiana”.

Criada em 02 de julho de 1998, na comunidade de Pirajá a banda surgiu sob a inspiração e orientação espiritual da Yalorixá Anizia da Rocha Pitta, Mãe Santinha, atestando toda a sua identidade, autenticidade e força.

