Solteira há dois anos, Maraisa diz que vai se dedicar a buscar um namorado

Foto: Reprodução/Instagram

Após dois anos solteira, Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, decidiu que dará um fim aos tempos de solteirice e vai se dedicar a arranjar um namorado.

A revelação foi feita para a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, durante passagem pelo Caldas Country Festival, em Goiás, no último final de semana.

“Eu sou tão discreta que eu não tenho ninguém. Eu já falei que a partir de agora, depois de entregar o DVD, vou me dedicar a arrumar um namorado. Tô há 2 anos solteira, eu já estava solteira antes do Patroas. Eu sou a solteira mais feliz do mundo. Não estou exigindo nada de ninguém, não tenho ninguém”, contou.

A cantora ainda revelou que as músicas que fazem parte do novo DVD se tratam de composições reais sobre os próprios relacionamentos vividos pela dupla.

“Se eu fiz uma letra e a pessoa se identificou com ela, se ela fez alguma cagada, o azar é todo dela, não é?”, disse Maraisa. “Eu não falei nome. Me processa, vem que eu estou preparada. O sucesso vem, pelo menos [o relacionamento] serviu para alguma coisa”, completou.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.