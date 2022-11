Sophie Charlotte, que viveu Gal Costa em filme, desabafa sobre morte

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Sophie Charlotte, que interpretou Gal Costa no filme “Meu Nome é Gal”, apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (09) para lamentar a morte da cantora.

Com uma série de fotos com Gal, a atriz agradeceu pelos ensinamentos dados pela artista e falou sobre os encontros que teve com ela.

“Maria da Graça. Gracinha. Gaúcha. Gal! Gal Costa!!!!!!! Você é a estrela maior , primeira , minha sorte , barato total … DIVINA MARAVILHOSA! Generosa , carinhosa, sedutora! Olhos de mistério absoluto (castanhos com rasgos azuis … vai entender!) Agradeço. TUDO!”, iniciou a Maíra de “Todas as Flores”.

“Você permitiu , me deu a honra maior como artista. Aprender contigo e como você, a VIVER, a cantar, a ser mais! Mais mulher, mais legal, mais mistério, mais astral, mais liberdade! E me trouxe novos amigos, carnaval, uma outra juventude, praias… e a Bahia!!!! Baby!!!! Já estou com saudade!”, continuou Sophie Charlotte.

“Te reverencio em absoluto!!!! Sua arte, sua revolução , sua brasilidade, sua voz infinita! Que ecoará eternamente! Baiana! Um abraço forte para todos os fãs devotos, todos os amigos, sua família , e em especial seu Gabriel! Força pra gente que segue aqui contigo no coração”, disse, por fim.

O filme que conta uma parte da história da cantora possui previsão de estreia para março de 2023 e foi gravado no início deste ano.

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.