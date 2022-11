Sophie Charlotte viveu Gal Costa para filme que faz primeira apresentação em 2023

Reginaldo Teixeira/ CS Eventos/ Divulgação

A cantora Gal Costa, que morreu na manhã desta quarta-feira (09), estava sendo homenageada nos cinemas com parte da sua vida retratada no longa “Meu Nome é Gal”.

Com estreia prevista para março de 2023, Sophie Charlotte viveu a cantora durante as gravações do filme que começaram em fevereiro deste ano.

O elenco ainda conta com nomes como Rodrigo Lelis (Caetano Veloso), Dan Ferreira (Gilberto Gil), Camila Márdila (Dedé Gadelha) e Waly Salomão (George Sauma), entre outros.

Sophie Charlotte caracterizada como Gal Costa – Foto: Stella Carvalho/Divulgação

O filme ainda conta com grandes canções da cantora como guias para a trama como “Eu Vim da Bahia”, “Baby”, “Divino Maravilhoso”, “Alegria, Alegria”, “Coração Vagabundo” “Mamãe, Coragem”, além de “Meu Nome é Gal”, que dá nome ao filme.

A canção lançada em 1969, no segundo disco de Gal Costa, foi escrita por Erasmo Carlos e Roberto Carlos e se tornou um dos maiores sucessos da carreira da artista.

Sophie Charlotte falou sobre a oportunidade de viver a cantora nas telonas, durante as gravações do longa: “É um grande privilégio interpretar Gal no cinema. Me sinto vivendo um verdadeiro sonho”.

Apesar de não ser uma cinebiografia, “Meu Nome é Gal” retrata parte da história da garota tímida que se tornou um dos maiores ícones da Música Popular Brasileira.

O filme é uma produção da Paris Entretenimento com coprodução Globo Filmes e Dramática Filmes.

