A empresa Soprano está no mercado de trabalho há mais de 65 anos. É especialista nos segmentos de construção e casa, visando sempre a segurança, bem-estar e energia. A Companhia comercializa uma grande quantidade de produtos para o Brasil e alguns países da América Latina. Hoje a empresa está divulgando novas vagas de emprego para o Brasil. Confira.

Soprano abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Soprano atende os mercados de produtos domésticos, construção civil, moveleiro e materiais elétricos. A empresa traz tranquilidade aos seus clientes promovendo segurança, praticidade e confiança. Atualmente a companhia conta com cerca de 1000 funcionários e um portfólio que contém mais de 4 mil itens.

O grupo está à procura de profissionais qualificados para fazer parte da equipe. As vagas divulgadas, a seguir, são para aqueles que querem crescer e inovar no ambiente de trabalho. Além de um salário compatível ao mercado e vários benefícios, a empresa identifica entre os colaboradores perfis para assumir novos cargos. Confira as vagas.

Operador de Máquina – Farroupilha/RS;

Vendedor Externo – Belo Horizonte/MG;

Promotor Técnico – Belo Horizontes/MG e Remoto;

Montador – Caxias do Sul/RS

Eletromecânico – Farroupilha/RS;

Auxiliar de Almoxarifado – Caxias do Sul/RS;

Assistente de Prospecção de Mercado – Farroupilha/RS;

Analista de Métodos e Processos Pleno – Farroupilha/RS;.

Comprador – Farroupilha/RS;

Estágio Engenharia – Caxias do Sul/RS;

Auxiliar de Produção – Farroupilha/RS;

Assistente de Engenharia Produto.

Como se candidatar

Para obter mais informações sobre as vagas, podem acessar o site 123 empregos. Logo após, seguir as orientações disponíveis e encaminhar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.