Sorteio do Rio de Prêmios 740 – 20/11/2022

Confira o sorteio do Rio de Prêmios 740, realizado nesse domingo, 20/11/2022, a partir das 09:00h no estúdio da RECORD TV RJ. O Rio de Prêmios é uma Loteria Convencional de Múltiplas Chances da Loteria do Estado do Rio de Janeiro – LOTERJ.

Resultado do Rio de Prêmios 740 1º PRÊMIO – R$ 400.000,00 => ( Casa+Carro+Moto Aguática) EM ORDEM DE SORTEIO 3613072829

1025384715

3403423226

1644483720

0931174521

1923110124 EM ORDEM CRESCENTE 0103070910

1113151617

1920212324

2526282931

3234363738

4244454748

1º PRÊMIO – R$ 400.000,00

02 Bilhetes acertaram as 20 dezenas dividiram o Prêmio Principal !!. Nome Bilhete nº distribuído por Cidade/Bairro Bianca 740. 0887485 Hidra Luz Saracuruna Renato P. 740. 1354948 On Line N.Iguaçú

2º Prêmio (19 Dezenas) – R$ 50.000,00

10 Bilhetes acertaram 19 dezenas e ganharam, individualmente, R$ 5.000,00! Nome Bilhete nº distribuído por Cidade/ Bairro …….. 740. 0836384 Bc Paulão Padre Miguel v Iza 740. 0176140 Bc Ernesto Bonsucesso Cid Sérgio 740. 1598158 Bc Ita 7 Itaboraí Andrea G. 740. 0500707 Bc Samu Maricá Marcelo F. 740. 1638520 On Line RJ …….. 740. 0480808 Bc Linda Madureira Alvaro P. 740. 0097863 Merc Vieira Osw. Cruz …….. 740. 0895589 Qq Praça Queimados Jacelene M. 740. 1061227 On Line RJ ……. 740. 0449375 Bc Coimbra D. Caxias

Sorteios – NÚMERO DA SORTE do bilhete Rio de Prêmios CADASTRADO

Cadastre seu bilhete no site oficial do Rio de Prêmios e concorra.

Grupo 1 – 05 Prêmios R$1.000,00

Nome Bilhete nº01 distribuído por Cidade/ Bairro Penha G. 740. 0139831 Bc Veplan N.Iguaçú Sebastião S. 740. 0952673 Vanzilota Taquara Francisco M. 740. 1918665 Bc Lanches Leblon Giselle M. 740. 1765997 Foto Bz V.Carvalho Rivaldo S. 740. 0715205 Saulo A. Realengo

Grupo 2 – 10 Super Prêmios R$ 2.000,00

Nome Bilhete nº01 distribuído por Cidade/ Bairro Geisa S. 740. 0081102 On Line RJ Sergio S. 740. 0113022 Bc C. Augusto Centro RJ Alana C. 740. 1115457 On Line RJ Lucas C. 740. 1379704 On Line RJ Carlos M. 740. 1538873 Merc. Família Sto Cristo Marco V. 740. 0491034 On Line RJ Adriana A. 740. 0061104 On Line RJ Edvaldo S. 740. 1130958 Bz Olivios Guaratiba Valdiney R. 740. 1189846 Ricardo S. Gonçalo Alcir S. 740. 1465934 Qq Emerson Sta Cruz

Grupo 2 – “Televisão de 50” –



Nome Bilhete nº01 distribuído por Cidade/ Bairro Joaquina V. 740. 0830152 On Line RJ Edna B. 740. 0037928 …… S. Vasconcelos Joel F. 740. 1836825 Bc Geraldo F. SJMeriti Adilson F. 740. 1454422 On Line RJ Carlos R. 740. 1821710 Bc Praça D. Caxias Luiz P. 740. 0721824 On Line RJ Leonardo C. 740. 1724013 On Line RJ Waldilene S. 740. 1398607 Bar Waguinho S. Gonçalo Avantui M. 740. 0956054 On Line RJ Eraclito E. 740. 0966656 Bar Heracleto B.Roxo

Grupo 2 – “MOTO HONDA CG 160”

Nome Bilhete nº01 distribuído por Cidade/ Bairro Katia A. 740. 1230297 On Line RJ

Grupo 2 – I-Phone 14 PRO

Nome Bilhete nº01 distribuído por Cidade/ Bairro Reinaldo P. 740. 1839854 Merc. Galo Sepetiba

Sorteio pelo Cupom – 10 Chances de Ganhar R$ 1.000,00 – Sorteio do Rio de Prêmios 740

Fique atento para sorteios entre os cupons que são recolhidos das urnas dos pontos de venda e processados antes da realização do sorteio.

Nome Bilhete nº.. distribuído por Cidade/ Bairro Malu 740. 0395192 Opç Lanches Bangu Esther N. 740. 1522191 Bc Luiz Madureira Risolene T. 740. 1972541 Bc Ernesto Bonsucesso Geraldo A. 740. 1794815 Bc Elias S. José J. A. R. M. 740. 1220620 Bc Rodrigo Centro RJ Suellen 740. 1658721 Bc Carioca D. Caxias Danielle S. 740. 1816553 On Line RJ David C. 740. 0601462 Bc Giro Itaipu Monique T. 740. 1631856 Vanzilota Vl. Valqueire A. M. A. 740. 1919414 Genilson Centro SJM

Telefone da Sorte – R$ 10.000,00 – Resultado do Rio de Prêmios 740

Atenção: Para o dono do bilhete sorteado ser premiado ele precisa atender à chamada telefônica feita no final do programa Rio de Prêmios, dizendo “Alô, Rio de Prêmios!”.

Nome Bilhete nº distribuído por Cidade/ Bairro Rayane 740. 0974256 …… H. Gurgel

Atendeu : NÃO ATENDEU!!!”… Ganhou: Não. R$ XXXXXX!!!

Para Próximo Domingo: R$ 20.000,00.

BONUS REGIONAL — 05 SORTEIOS DE R$ 2.000,00, para cada REGIÃO

• COSTA VERDE E MEDIO PARAÍBA

Nome Bilhete nº01 Bruno C. 740. 1903248 Bruna S. 740. 1003460 Luiz T. 740. 0048490 Edson F. 740. 1645486 Fernando A. 740. 0553065

• BAIXADAS LITORÂNEAS

Nome Bilhete nº01 Cezario R. 740. 1054650 Rubens B. 740. 1368364 Valdiney M. 740. 1082614 Isaque S. 740. 0435002 Robson M. 740. 0990685

• REGIÃO METROPOLITANA

Nome Bilhete nº01 Esther S. 740. 1632551 Tatiane P. 740. 1222898 Claudiomiro S. 740. 0909703 Rosane R. 740. 1384449 Anderson C. 740. 0183024

• CENTRO- SUL-FLUMINENSE

Nome Bilhete nº01 Francisco S. 740. 0073313 Francisco N. 740. 1645036 Libne O. 740. 1872960 Pedro D. 740. 0984789 Eiana P. 740. 1026055

• NORTE E NOROESTE FLUMINENSE

Nome Bilhete nº01 Rick N. 740. 0742023 Luiz A. 740. 0317910 Carlos S. 740. 0949473 Waldir O. 740. 1779744 Celso L. 740. 1360211

• REGIÃO SERRANA

Nome Bilhete nº01 Alceir B. 740. 0308153 Carla R. 740. 0797215 Edson O. 740. 0451229 Joseli C. 740. 0716505 Itamar S. 740. 0688278

ATENÇÃO: A fonte inicial desses dados é o Sorteio ao Vivo, devido a dificuldades para, no MOMENTO do SORTEIO, serem lidos com clareza os NOMES e LOCAIS dos ganhadores; O RESULTADO OFICIAL será assim que divulgado o Número dos Bilhetes no Site Oficial da "Loteria Rio de Prêmios".

Nosso Site faz o serviço de divulgação de resultados de Loterias.

Vamos com Fé! Boa sorte, nesse Resultado do Rio de Prêmios 740!!!

