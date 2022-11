Soteropolitana, Gal Costa é nome de avenida em Salvador

A importância de Gal Costa para Salvador e para a música baiana e brasileira fez com que a cantora virasse nome de avenida. Em 2018, o governo da Bahia, na gestão Rui Costa, entregou a Avenida Gal Costa, que liga a Pinto de Aguiar até a orla de Salvador. A artista morreu nesta quarta-feira (9), aos 77 anos. A causa da morte ainda é desconhecida.

A via em homenagem à cantora compõe, ao lado da Avenida Pinto de Aguiar, compõe um corredor transversal que liga o bairro de Patamares, na orla Atlântica de Salvador, ao Subúrbio Ferroviário, no bairro do Lobato. O trecho inclui uma passagem subterrânea, na Pinto de Aguiar, e vias de superfície em mão dupla, com três faixas por sentido, totalizando cinco quilômetros de extensão.

Gal Costa é soteropolitana e nasceu no dia 26 de setembro de 1945. Ela começou a carreira na década de 1960, ao lado dos também baianos Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Tom Zé. Fez parte do movimento tropicalista e do grupo Doces Bárbaros, sendo um dos grandes expoentes da MPB.

Diante da morte da baiana, o governador Rui Costa decretou luto de três dias na Bahia.

