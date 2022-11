‘Sou maior que ela’, dispara ex-BBB Kleber Bambam sobre Juliette

Foto: Reprodução/Multishow/TV Globo

O ex-BBB Kleber Bambam deu uma declaração polêmica durante participação no podcast “Ticaracaticast” na noite da quarta-feira (23).

No bate-papo, o campeão do primeiro “Big Brother Brasil” revelou ser maior que a campeã do “BBB 21”, Juliette, por conta do tempo de trajetória.

“[Sou muito] mais famoso que a Juliette. […] Daqui a pouco ninguém mais falará nela. […] Sou maior que ela porque eu tenho 20 anos de TV”, soltou ele.

Carioca, apresentador do podcast, chegou a rebater a afirmação de Kleber Bambam sobre Juliette, mas o influenciadora não voltou atrás.

“Você está se comparado a Juliette, você está um pouco deslumbrado. A Juliette criou uma comunidade com milhões de seguidores”, rebateu.

Veja a entrevista completa:

