Spani Atacadista abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

A Spani Atacadista foi inaugurada no ano de 2004, iniciando suas atividades nas cidades paulistas Guaratinguetá e Mogi das Cruzes. Entretanto, no ano de 2017, a companhia passou por sua maior expansão, inaugurando 14 novas unidades. Novas oportunidades foram anunciadas pela rede. Confira, a seguir.

Spani Atacadista abre novas vagas de emprego

A Spani Atacadista, inaugurada em 2004, é uma das maiores empresas de atacado do estado de São Paulo. Desde a inauguração, a companhia passou por sua maior expansão em 2017, fundando 14 unidades.

Atualmente, com mais de 5 mil colaboradores, essa companhia fornece serviços de qualidade para o setor de atacado. Todas as operações são realizadas com alta eficiência, com uma equipe diversa e plural. Recentemente a rede divulgou novas oportunidades. Confira, a seguir:

Área de Açougue – Cajamar;

Área de Açougue – São José dos Campos;

Área de Açougue – Bragança Paulista;

Aux. de Açougue – Mogi das Cruzes;

Aux. de Manutenções – São José da Boa Vista;

Fiscal de Perdas – Bragança Paulista;

Programa Jovem Aprendiz – Várzea Paulista / SP.

Veja também: Americanas abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

A Spani Atacadista é, atualmente, uma das maiores redes de atacado do Brasil. Essa companhia marca presença, principalmente, na região paulista.

Fundada em 2004, a rede passou por uma das maiores expansões em 2017, fundando 14 unidades em várias regiões de São Paulo.

Hoje a companhia abriu novas oportunidades de empregos em diferentes áreas. Quer fazer parte da empresa? Acesse o site 123empregos e veja mais informações sobre as vagas disponíveis.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos processos seletivos de grandes empresas pelo 123empregos!