Stenio morre em ‘Travessia’? Advogado será torturado em cativeiro

Nos próximos capítulos de “Travessia”, Stenio (Alexandre Nero) ficará entre a vida e a morte após ser sequestrado e torturado em cativeiro na trama de Gloria Perez.

Tudo começará após o homem se envolver com a máfia na Europa e acabar enfrentando a fúria de poderosos bandidos que farão de tudo para que a vingança seja concluída.

A delegada Helô (Giovanna Antonelli) é quem perceberá que há algo de errado no sumiço repentino do amado e partirá para cima do caso ao investigar o que aconteceu com ele.

Apesar de estrem separados e viverem como cão e gato nos capítulos de “Travessia”, ambos nutrem sentimentos um pelo outro e a advogada colocará o amor em primeiro lugar ao enfrentar o mundo em busca de Stenio.

De olho em tudo que acontece ao redor dos clientes do advogado, Helô conseguirá prender dois participantes da máfia no aeroporto, a partir daí ela descobrirá o que realmente aconteceu com o ex-marido.

Após isso, Helô entrará em contato com contatos na polícia espanhola que rapidamente acharão o advogado. Ela chegará a abrigar ele na própria casa para poder ficar de olho e responder a qualquer retaliação do grupo mafioso.

