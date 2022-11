Sthe Matos estava em ônibus de Kevi Jonny que sofreu acidente

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora baiana Sthe Matos estava no ônibus de Kevi Jonny, seu namorado, que sofreu um acidente nesta sexta-feira (11), na BR-242, na altura da cidade de Barreiras, distante 700 quilômetros de Salvador.

De acordo com nota enviada pela assessoria do cantor, cerca de 20 pessoas, que faziam parte da equipe, além de Jonny e Sthe Matos, estavam no veículo no momento do acidente.

Ainda segundo a assessoria, o cantor e a influenciadora passam bem, não tiveram ferimentos graves, mas foram encaminhados para o hospital para a realização de exames.

Kevi Jonny realizaria um show nesta noite na cidade de Luísa Eduardo Magalhães, que fica distante cerca de 90 quilômetros de onde o ônibus capotou.

Leia a nota na íntegra:

“A LH Produções, escritório que gerencia a carreira de Kevi Jonny, vem a público informar sobre o acidente envolvendo o ônibus do artista hoje (11/11) na BR 242 na altura da cidade de Barreiras(BA) e dizer que, as 20 pessoas que fazem parte da equipe, além do artista e sua namorada Sthe Matos passam bem e não tiveram nenhum ferimento grave. Ambos foram encaminhados para o hospital para realizar exames e em breve teremos mais informações sobre as apresentações que o artista tem hoje até segunda-feira“.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver partes do veículo quebradas e pessoas em volta, uma delas chega a entrar no ônibus por um buraco causado pelo impacto.

