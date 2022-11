Sthe Matos se declara para Kevi Jonny após acidente

Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor Kevi Jonny foi exaltado nas redes sociais por Sthe Matos depois todos os cuidados do intérprete de ‘Te Love Bebê’ com a influenciadora após o acidente de ônibus sofrido na última semana.

A blogueira, que chegou em Salvador na última terça-feira (15), após 4 dias internada fora da capital, fez questão de reforçar todo apoio que recebeu do artista, que cancelou a agenda de shows após o acidente e desde então segue acompanhando a recuperação dela.

“Limpou minha bunda, cheirou meu peido, me deu banho, me arrumou, ainda fazia palhaçada pra eu não focar na dor. Impossível de brigar com esse homem pelos próximos 10 anos”, escreveu.

Além do carinho do amado, Sthe vem sendo paparicada pelos amigos. O cuidado rendeu um vídeo que virou meme na web, onde a blogueira é colocada como Chiara, a personagem de Jade Picon em Travessia. “Chiara tem tudo que quer, na hora que quer. Linda, confiante, ela pode trilhar qualquer caminho que escolher!”, diz a narração do vídeo compartilhado por Lore Souza e Alesson Lima.

Apesar do retorno para casa, Sthe contou aos seguidores que ainda iria se manter off das redes sociais para a recuperação.

“Assim que eu estiver melhor e mais a vontade, voltando aos poucos aqui e conversando com vocês, explicando algumas coisas, e também mostrando como vai ser essa minha rotina adaptada pra esses meses de recuperação. Mas já quero agradecer pelas milhares de mensagens lindas e orações de vocês. Eu tenho muita fé em Deus e sou vitoriosa! Sei que logo mais estarei 100% e esse vai ser mais um testemunho na minha vida”.

Sobre o acidente

Segundo a blogueira, estar viva após o capotamento do veículo foi um verdadeiro milagre, a influenciadora foi arremessada para dentro do bagageiro do ônibus.

Em vídeo, a médica responsável pelo caso de Sthe deu um panorama sobre o que aconteceu com a blogueira na colisão. Segundo a profissional, a influenciadora não terá sequelas e deve deixar o hospital em breve.

Sthe sofreu fratura entre cinco vertebras, entre torácicas e lombares e para a recuperação terá que usar um colete, que faz parte do tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgias.

A blogueira deve utilizar o colete por 2 a 3 meses, além de cumprir um repouso para evitar novas lesões.

