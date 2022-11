Sthe Matos segue internada após acidente de ônibus

Foto: Reprodução/ Instagram

A blogueira Sthe Matos segue internada após o acidente envolvendo o ônibus do cantor Kevi Jonny, seu namorado, na BR-242, próximo a cidade de Barreiras, a 700km de Salvador.

Em um comunicado divulgado para os seguidores nas redes sociais, a influenciadora tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde e relembrou o acidente. Segundo Sthe, quando o veículo capotou na estrada ela foi arremessada para dentro do bagageiro do ônibus, sofrendo uma pancada forte na cabeça.

“Estou aqui hoje podendo falar com vocês por um verdadeiro milagre! Deus nos livrou e, felizmente, eu, Kevi e toda a sua equipe estamos vivos e nos recuperando. No acidente, eu fui arremessada para dentro do bagageiro do ônibus. Levei uma pancada muito forte na cabeça e nas costas e desmaiei no momento da batida”.

Resgate

A blogueira fala que foi socorrida ainda desacordada e só foi recuperar a consciência na ambulância.

“Estava com muitas dores e perdendo muito oxigênio, mas os médicos (anjos), conseguiram deixar estável. Ainda estou sentindo dores muito fortes na região da pancada e estou com dificuldade para me locomover, pois a dor é intensa.”

A blogueira não informou quando deve receber alta médica, mas agradeceu aos fãs pelas orações e vibrações positivas. “Fui transferida para outra unidade médica, onde estou fazendo alguns exames e esperando o resultado. Vou ficar em observação por mais alguns dias. Assim que possível trago notícias pra vocês. Estou aguardando o resultado dos exames”.

No início do ano, Sthe deu entrada em um hospital com sangramento no cérebro e preocupou os fãs.

“Inicialmente quando eu cheguei com uma dor de cabeça e fiz os exames, apontou um possível sangramento fiquei internada para fazer outros exames, mais específicos, e nesses outros exames descartaram a hipótese de sangramento.”

