Sthe Matos volta a andar sozinha após sofrer acidente de ônibus

Foto: Reprodução/ Instagram

Sthe Matos está de pé. E não apenas no sentido figurado da palavra. A influenciadora digital conseguiu ficar de pé e dar os primeiros passos sem precisar de auxílio desde o acidente sofrido no início de novembro.

Nas redes sociais, Sthe comemorou a recuperação. A baiana estava usando uma cadeira de rodas para se locomover em casa devido à lesão na coluna, que fraturou cinco vertebras, entre torácicas e lombares.

O vídeo mostra Sthe andando devagar dentro de casa. A influenciadora ainda precisa tomar alguns cuidados, além de seguir com o tratamento que inclui fisioterapia.

“Mais um recomeço por aqui! Jesus segue fazendo sua reforma em mim e já estou dando os primeiros passinhos. Muito feliz e grata com a minha recuperação! Não foi nem está sendo fácil, mas tenho fé que tudo na minha vida é por um propósito”, escreveu.

O acidente

A influenciadora estava no ônibus de Kevi Jonny, seu namorado, que sofreu um acidente no início de novembro, na BR-242, na altura da cidade de Barreiras, distante 700 quilômetros de Salvador.

De acordo com nota enviada pela assessoria do cantor, além de Jonny e Sthe Matos, cerca de 20 pessoas da equipe do cantor estavam no veículo no momento do acidente.

O quadro de Sthe foi um dos que mais inspirou cuidados. A blogueira relatou ter sido arremessada para o bagageiro do ônibus. Segundo a baiana, ela ainda estava desacordada quando foi socorrida. “Estou aqui hoje podendo falar com vocês por um verdadeiro milagre!”.

Ainda segundo a assessoria, o cantor e a influenciadora passam bem, não tiveram ferimentos graves, mas foram encaminhados para o hospital para a realização de exames.