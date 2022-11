A Stone atua fornecendo máquinas de cartão de crédito, voucher e débito a várias empresas parceiras. Atualmente, é considerada a maior companhia de meios de pagamento de todo o país. Para continuar entregando qualidade em suas atividades, a contratante disponibilizou novas oportunidades de trabalho. Confira, a seguir.

Stone tem vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A Stone está recrutando novos trabalhadores para se tornar um funcionário e auxiliar no sucesso dos seus resultados. A companhia atua no mercado de pagamento há quase uma década e o seu crescimento é constante, assim como suas vagas de trabalho, atualmente a empresa assina metade de todas as carteiras de trabalho do Brasil.

Desde a sua fundação, a Stone tem como objetivo servir os seus clientes da melhor forma possível, sempre entregando produtos e atendimento de excelência. A empresa busca profissionais qualificados e talentosos para atuar em seus cargos. Confira as vagas disponíveis.

Consultor Comercial Externo – SE, BA, PI, SP, MG, RJ, RN, PE, AL, ES, GO, PR, SC, RS,

Auxiliar de Atendimento de Logística – São Paulo;

Consultor de Seguros – Rio de Janeiro;

Auxiliar de Logística – Rio Grande do Sul;

Vendedor Interno – Rio de Janeiro;

Analista de Relacionamento com Cliente – Paraná;

Assistente de Logística Interno – Campina Grande/PB.

Veja também: Vivo abre vagas de emprego para MULHERES; veja as áreas

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, é só entrar no site 123 empregos. Por conseguinte, escolher a oportunidade desejada e enviar um currículo para o análise para a empresa analisar.

Saiba mais sobre os empregos da semana divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Cadastre-se pelo 123empregos e garanta sua contratação!