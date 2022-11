Sua CNH pode ser SUSPENSA por ESTE motivo

Muitos condutores não sabem, mas mesmo sem atingir o limite de 40 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o seu documento pode ser suspenso ao infringir alguma norma de trânsito.

É importante ressaltar que, na maioria das vezes, as infrações gravíssimas levam a suspensão da CNH e, em alguns casos, o motorista pode ser impedido de dirigir por um prazo que pode chegar a até 1 ano.

Portanto, confira a lista composta por 17 infrações que causam a suspensão da CNH, mas que podem ser desconhecidas.

Lista de multas que causam a suspensão da CNH

Condutor envolvido em acidente deixar de prestar socorros;

Condutor envolvido em acidente não adotar medidas de segurança no local;

Condutor envolvido em acidente não facilitar o trabalho da perícia;

Condutor envolvido em acidente não prestar informações para Boletim de Ocorrência;

Condutor envolvido em acidente se recusar a mover o veículo do local;

Conduzir veículo de categoria C, D e E sem realizar exame toxicológico obrigatório – Suspensão da CNH por 3 meses;

Dirigir ameaçando os pedestres ou demais veículos;

Dirigir sob influência de Álcool – Suspensão da CNH por 12 meses;

Disputar corrida;

Forçar passagem entre veículos;

Organizar interrupção da circulação da via sem autorização – Suspensão da CNH por 12 meses;

Promover “racha”;

Recusar o teste do bafômetro – Suspensão da CNH por 12 meses;

Transitar em velocidade superior a 50% da máxima permitida;

Transpor sem autorização, bloqueio viário policial;

Usar veículo para interromper circulação sem autorização – Suspensão da CNH por 12 meses;

Utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa.

Minha CNH foi suspensa, o que fazer?

Primeiramente, o motorista que teve sua carteira de habilitação suspensa deve realizar um curso de reciclagem num Centro de Formação de Condutores (CFC), com prazo de 30 horas. No curso, é importante que sejam abordados temas como legislação de trânsito, direção defensiva e primeiros socorros.

Ao fim do curso, o condutor precisa passar por uma avaliação com 30 questões, sendo necessário acertar ao menos 21 delas para recuperar o documento.

Mudanças na nova CNH

As alterações no documento se concentram na adequação ao modelo internacional, trazendo, inclusive, modificações no que diz respeito à segurança e ao seu visual.

Mais segurança

A nova CNH terá duas versões: digital e impressa. Essa não é uma novidade, uma vez que esse padrão já está em vigor desde 2017, contudo, a versão impressa utilizará papel de segurança e tinta fluorescente, que brilha no escuro, além de itens que serão visíveis apenas com luz ultravioleta e um holograma.

Ademais, é importante deixar claro que o novo padrão do documento vai destacar aqueles que estão com a permissão para dirigir ou a CNH definitiva. Para isso, a nova Carteira vai contar com duas letras, da seguinte forma:

Letra “P” para identificar que o motorista está com a permissão;

Letra “D” para identificar que o motorista está com a definitiva.

Além disso, o novo modelo também contará com o mesmo campo que existe atualmente do ACC (Autorização Para Conduzir Ciclomotor) e o seu padrão internacional (via código MRZ – Machine Readable Zone, utilizado em passaportes e permitirá o embarque em terminais de autoatendimento.

Novo visual

O novo modelo da carteira de habilitação vai acabar com o predomínio da cor verde. Agora, o documento passará a ter tanto a cor verde, quanto amarela.

Conforme o novo documento oficial, na parte inferior, o documento terá a inserção da assinatura do motorista logo abaixo da foto. Sendo assim, o documento se torna diferente do anterior, onde a assinatura fica após a dobra.

Por fim, a versão também contará com um quadro com silhuetas de veículos que os motoristas estão habilitados a dirigir. A CNH terá ainda, um quadro de observações para informar possíveis restrições médicas ou se o condutor exerce atividade remunerada como motorista.