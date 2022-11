Sua decoração natalina vai ficar linda com essas dicas

Existe uma época do ano que muitas pessoas adoram, e já está batendo a porta. Sim, estamos falando do Natal. Aliás, uma época que traz muita nostalgia. É quando ocorre a reunião com familiares e parentes que não via há muito tempo.

Além disso, é o momento ideal para pôr as fofocas em dia, e por fim, desfrutar de um banquete delicioso e grandioso. Afinal de contas, o Natal é uma época cheia de magia, e muito bonita graças as suas decorações características.

A decoração é um dos detalhes mais importantes do Natal. Por isso, tudo deve ser incrível. Então, veja dicas de como fazer a melhor decoração natalina e arrase esse ano.

Decoração natalina é a alma da festa!

Nas memórias de Natal, a decoração é geralmente o que mais nos lembramos, e isso é fácil de se testar. Afinal de contas, qual a primeira coisa que você lembra quando pensa neste feriado? Na maioria dos casos, é a árvore. Justamente, o maior símbolo da data com o papai Noel.

Aliás, as decorações são a parte mais importante de uma festa, ou qualquer outro ambiente. Pois, são elas que criam o estilo ideal ambiente. Por isso devem ser muito bem escolhidas.

No caso do Natal, a decoração ficará na memória dos convidados. Portanto, pense em um estilo que conseguirá deixar o ambiente repleto de magia e espírito natalino.

A decoração pode ser feita de inúmeras formas e conforme seu gosto pessoal. Entretanto, há alguns elementos que são peça chave para que o objetivo seja conquistado com sucesso. Então, veja algumas ideias e dicas que você pode utilizar para criar sua decoração natalina e arrasar esse fim de ano.

Veja o que não pode faltar numa decoração natalina

Existem alguns elementos que são essenciais para criar uma decoração natalina de sucesso. Sendo assim, confira quais são a seguir.

Árvore de Natal

Essa é a decoração mais clássica e essencial para o Natal. A árvore é o símbolo que deve compôr todas as decorações.

Seja ela uma árvore grande ou pequena, ou até mesmo um desenho nos panos de prato, é um elemento que precisa existir.

Pinhas

As pinhas vem dos pinheiros, símbolo do Natal. Adicioná-las na sua decoração deixará tudo ainda mais característico.

Arranjos

Os arranjos de Natal podem compor a mesa ou até mesmo outros locais. Eles servem para enfeitar, assim como, reforçar o sentimento e magia natalina.

Portanto, utilizar um ou mais arranjos na sua decoração pode deixar tudo ainda mais bonito e incrível.

Cores

Lembre-se que as cores importam muito nessa época! As cores características do Natal são vermelho, verde, branco e dourado.

Desse modo, empregar as cores em locais diferentes da casa deixará sua decoração mais característica.

Presentes

Ainda que não sejam presentes reais, você pode criar uma decoração com caixas enfeitadas embaixo da árvore de Natal. Desse modo, dará a sensação de que o papai Noel passou por ali. Então, isso fará toda a diferença na sua decoração Natalina!

Guirlandas

Guirlandas podem ser postas na porta, e podem ser feitas de vários tipos. Aliás, as mais comuns envolvem folhagens de pinheiros, pinhas e bolas de Natal.

Como criar uma decoração Natalina incrível na sala de estar

A sala de estar é o local onde a maioria das pessoas se reúnem antes do jantar, e por isso deve receber uma decoração natalina incrível. Então, veja uma ideia de decoração deste estilo para compor a sua sala de estar.

Itens

Manta vermelha ou verde e almofadas;

Arranjos de Natal;

Árvore de Natal;

Presentes;

Vaso transparente.

Como fazer

Utilize a manta colorida no sofá. Estique em uma parte do seu sofá. Enquanto, na outra parte coloque as almofadas.

A estampa das almofadas e manta pode ser xadrez, que é característico do Natal. O resultado fica ainda mais incrível se for possível alternar as cores das almofadas e manta entre vermelho, verde e branco.

O arranjo deve ficar na mesa de centro ou aparador, como um componente extra da decoração, que reforçará o espírito Natalino.

A árvore não pode faltar. Seja ela pequena ou grande, ela deve estar na sua sala. Os presentes acompanham a árvore e devem ficar embaixo dela. No vaso, você pode colocar doces e aperitivos para que os convidados possam se servir.

O que achou dessas dicas de decoração natalina? Pois, esperamos que você goste do conteúdo e que use na sua decoração.