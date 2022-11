Subúrbio 360 oferece aulão de empreendedorismo gratuito

Foto: Bruno Concha/Secom

O projeto Subúrbio 360 oferece, a partir desta quarta-feira (16), um aulão gratuito e intensido de empreendedorismo no bairro de Coutos, em Salvador. A escola Co.liga, em parceria com a Prefeitura de Salvador, explica que a capacitação segue até 18 de novembro. As inscrições podem ser feitas através do número de WhatsApp (71) 98604-6649.

Até sexta, as aulas terão como temática técnicas de vendas e gestão do próprio negócio. Elas serão ministradas pelo Sebrae e pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Para consolidar o conhecimento adquirido, os empreendedores participarão de uma feira do Empreendedorismo, no próximo dia 19 de novembro. O evento será na Praça da Revolução, em Periperi. Na ocasião, os alunos do curso vão poder expor um pouco os produtos e serviços que já desenvolvem no dia a dia.

Para o professor e coordenador de equipe, Everton Souza, o evento será uma forma de evidenciar o trabalho que cresce nas comunidades. “Essa é uma ferramenta de movimentação da economia para a gente que mora no Subúrbio, região que conta com um comércio muito forte. Essa é uma oportunidade de gerar economia no próprio bairro e na cidade como um todo, atendendo novos clientes e fazendo novas interações”, diz.

O aulão do empreendedorismo conta ainda com o apoio da Fundação Roberto Marinho, da Organização dos Estados Iberoamericanos (OEI) e da Associação dos Magistrados Brasileiros.

