A cantora Sued Nunes faz show gratuito em Salvador na quarta-feira (23). O evento, que está marcado para as 19h, integra a programação da 5ª edição do Novembro das Artes Negras, da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). A apresentação será na sede da instituição, nas proximidades do largo do Campo Grande

Natural de Sapeaçu, no Recôncavo Baiano, Sued Nunes, 23 anos, começou a sua história na música aos 7 anos de idade, quando ganhou de presente um violão dado pelo pai, que também é músico.

Em 2018, ela começou a compor e entrou no processo de descoberta musical, bebendo em referências da música negra, como Margareth Menezes, Márcia Short, Olodum, Josyara e Lazzo Matumbi, por exemplo.

Em 2021 Sued lançou o seu primeiro álbum, produzido pelo selo/gravadora Mugunzá Records, intitulado “Travessia”, que conta com 13 músicas autorais e está disponível em todas as plataformas digitais.

O Projeto Novembro das Artes Negras da Funceb consiste na realização de um conjunto de atividades artísticas que estimulem a reflexão e contribuam para o aprofundamento e fortalecimento das discussões das pautas de lutados movimentos negros na contemporaneidade, sobretudo naquilo que diz respeito ao reconhecimento da cultura negra na formação da nação brasileira. O evento reúne mostras, aulões, shows, performances, contação de histórias e mais.

Serviço

NAN 2022- Show de Sued Nunes e banda

Quando: 23 de novembro de 2022 (quarta-feira), às 19h

Onde: Rua Baronesa de Sauípe, 382, Canela. Solar das Rosas – sede da Funceb

Gratuito

