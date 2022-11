Suíte master entre MC Mirella e Will Guimarães tem sexo explícito

Foto: Reprodução / Twitter

MC Mirella e Will Guimarães protagonizaram cenas quentes na suíte master do ‘De Férias Com o Ex – Salseiro VIP’. Caras e bocas, tesão e diversos momentos picantes foram exibidos durante a cena que foi ao ar na noite de quinta-feira (25) na MTV.

As cenas dividiram opiniões da web e alguns internautas não curtiram tanto ver as cenas de sexo explícito. ”Pornô virou conteúdo de reality”, reagiu uma. “É pornô ou um programa de entretenimento, gente?”, comentou outro. “Nossa, a Mirella é uma grande gostosa”, escreveu mais um. “Pra esse homem eu faria tudo isso também”, brincou mais uma. Assista ao vídeo abaixo:

A suíte master com Mirella e Will pegou fogo. 🔥 #DeFeriasSalseiroVIP

pic.twitter.com/1nLXZTLpum — Central Reality (@centralreality) November 25, 2022

O reality show conta com a presença de subcelebridades como Lumena Aleluia, Lipe Ribeiro, Jhenyfer Dulz, a Bifão, WL Guimarães, Marina Gregory, Bruno Magri, entre outros.

Foto: Reprodução / Instagram

