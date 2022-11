Supergasbras abre matrículas para programa de trainee

A Supergasbras acaba de anunciar a abertura das inscrições para o seu programa de trainee. A empresa do grupo SHV Energy, especializada na distribuição de GLP, disponibiliza vagas para as áreas de CX (Customer Experience), Supply, Transformação Digital, Controladoria, QSMS e Biocombustíveis, no Rio de Janeiro; e Negócios, em Recife, Betim, Duque de Caxias e Araucária.

São elegíveis profissionais formados entre julho de 2018 e julho de 2022 nos cursos de Administração de Empresas, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Engenharia de Segurança do Trabalho e demais Engenharias, Estatística, Finanças, Jornalismo, Marketing, Relações Internacionais, Sistemas da Informação e Tecnologia da Informação. É importante ter, ainda, conhecimento avançado em inglês e disponibilidade total para mudanças e viagens nacionais ou internacionais. Todas destinadas também à pessoas com deficiência.

Segundo a empresa, o grande objetivo é encontrar jovens com potencial para se desenvolverem dentro do negócio, de modo que é essencial que eles estejam alinhados com os valores da Supergasbras, que sejam engajados, proativos e que queiram construir uma carreira.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, dentre eles: assistência médica e odontológica, parceria com o Gympass, participação nos lucros, previdência privada, vale refeição, seguro de vida, vale alimentação e day off de aniversário.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa deverão acessar o site supergasbras.across.jobs e efetivar sua candidatura até 3 de janeiro de 2023. A previsão é que os selecionados ingressem na Supergasbras em março de 2023.

A seleção será dividida em etapas, que incluem provas de inglês e lógica, fit cultural, dinâmica de grupo, painel com os gestores e entrevista final.