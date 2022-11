A empresa SuperVia é especializada no serviço de trens urbanos. A companhia opera em uma malha ferroviária com cerca de 270 quilômetros na região Metropolitana. Hoje, a SuperVia abriu novas oportunidades de emprego. Confira.

SuperVia abre 31 vagas de emprego no Rio de Janeiro

A SuperVia é uma empresa de mobilidade urbana e atua com uma equipe com cerca de 2 mil colaboradores. Todos unidos em um só propósito, levar aos seus clientes o melhor atendimento de transporte. Hoje, a companhia está em busca de novos talentos para complementar ainda mais o sucesso de suas atividades.

A empresa oferece aos seus colaboradores uma remuneração compatível ao mercado e vários outros benefícios. As vagas, a seguir, são para aqueles que estão em busca de novos desafios e procuram inovar e transformar o ambiente e o mercado de trabalho. Confira.

Analista de Tecnologia da Informação – Rio de Janeiro;

Técnico em Edificações – Rio de Janeiro;

Especialista em Edificações – Rio de Janeiro;

Supervisor de Estação – Rio de Janeiro;

Analista de Controle Operacional – Rio de Janeiro;

Oficial de Manutenção – Rio de Janeiro;

Técnico em Eletromecânica – Rio de Janeiro;

Analista Administrativo – Rio de Janeiro;

Operador de Circulação – Rio de Janeiro;

Engenheiro Civil – Rio de Janeiro;

Analista de Controle Operacional – Rio de Janeiro;

Supervisor de Tração – Rio de Janeiro.

Veja também: MRS Logística abre 25 vagas de emprego em Barra do Piraí

Como se candidatar

Para obter mais informações referente as vagas ofertadas, basta seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos. Em seguida, selecionar a oportunidade de interesse e encaminhar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.