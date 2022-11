Suspeito de agredir e matar homem em estação é preso

Foto: Sindrodoviários / Divulgação

O suspeito de agredir e matar Rubem Dário Gonçalves na estação de ônibus Mussurunga, em Salvador, foi preso na sexta-feira (25). O homem se entregou na Delegacia de Homicídios e teve o manddado de prisão cumprido pela polícia.

O crime aconteceu no dia 15 de novembro. A vítima foi agredida pelo suspeito, com quem teria discutido momentos antes. Na briga, a vítima bateu a cabeça no chão, ficando desacordada. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu Rubem para Unidade de Pronto Atendimento de São Cristóvão, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Imagens de câmeras de segurança auxiliarão na identificação do autor, que fugiu logo após as agressões. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia. De acordo com a delegada Zaira Pimentel, titular da 1ª DH/Atlântico, as investigações não apontam para um desentendimento político. Segundo ela, por enquanto o que se sabe é que houve uma discussão e os dois homens se agrediram fisicamente.

